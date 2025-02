Plzeňská defenziva na jaře tápe. Koubek chce před Ferencvárosem zlepšit bránění standardních situací

Poslední český zástupce v pohárové Evropě vstoupí do vyřazovací fáze. Fotbalisté Plzně budou proti Ferencvárosi usilovat o postup do osmifinále Evropské ligy. V úvodním utkání v Budapešti se musí Západočeši zaměřit hlavně na zlepšení defenzivy. Stát proti nim bude totiž jeden z nejlepších střelců soutěže Barnabás Varga, který dal v devíti zápasech této sezony Evropské ligy už sedm gólů. Budapešť 12:22 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Vitkorie Plzeň po utkání s Libercem | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Poslední dva zápasy jsme dostali čtyři góly, na to nejsme zvyklí. Bavíme se o tom, proč to tak je, snažíme se vyšperkovat detaily, abychom se vrátili k tomu, že ty góly dostávat nebudeme,“ přiznává plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Plzně Miroslav Koubek, asistent Marek Bakoš a útočník Matěj Vydra před zápasem s Ferencvárosem

Západočeši sice vstoupili do jara výhrou v Evropské lize nad Anderlechtem 2:0, jenže pak inkasovali tři góly na hřišti Athleticu Bilbao a dvakrát shodně dostali dvě branky i v lize v Olomouci a s Libercem.

„Bilbao bych opravdu vynechal. Pak se nám samozřejmě nelíbily čtyři branky, které jsme dostali ve dvou jarních kolech, v Olomouci jsme nezvládli standardní situace. Není to systémová chyba pramenící z pokrytí soupeře ze hry, ale je to systémová chyba pramenící z pokrytí soupeře při standardkách. Je to součást hry, je to chyba, ale nejsou to góly ze hry, že by nás někdo vykombinoval,“ tvrdí trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

Bayern v Lize mistrů zvítězil na hřišti Celticu Glasgow. Feyenoord s dočasným koučem porazil AC Milán Číst článek

„My jsme s Libercem byli nespokojení s tím, že si soupeř vytvořil poměrně hodně přechodů a to jsme si analyzovali. Doufám, že výsledek té analýzy pomůže k tomu, abychom se v tomto směru zlepšili,“ dodal zkušený kouč.

„Jsem zastánce toho, že jak se ofenziva týká celého týmu, tak i defenziva se týká celého mužstva, takže začínáte většinou odpředu. A jestli plníme, neplníme nějaké věci. Z mého hlediska není příjemné, když dostáváme branky. Ale když zase vezmu Evropskou ligu, tak tam jsme jich moc nedostávali,“ uvědomuje si útočník Matěj Vydra, že zlepšit se v defenzivní činnosti musí nejen obránci.

Úvodní zápas o osmifinále Evropské ligy mezi fotbalisty Ferencvárose a Plzně začne v Budapešti v 18.45, Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.