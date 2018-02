Hrajeme i o 400 milionů pro český fotbal, říká Vrba po postupu Plzně v Evropské lize

„V zápase jsme si vytvořili tři čtyři gólové příležitosti, ale bohužel jsme dali jen dva góly. Na druhou stranu Partizan byl velice nebezpečný a je vidět, že mají ve svém středu spoustu výborných fotbalistů. Zodpovědností vzadu jsme je nepustili do žádné šance,“ chválil po zápase defenzivu Viktorie Pavel Vrba.

Fotbalová Plzeň porazila v odvetě Partizan Bělehrad 2:0 a postupuje do osmifinále Evropské ligy Číst článek

Postup přes Partizan si užívali i fanoušci a vyvolávali Vrbovo jméno. Trenér jim ukázal už svůj vlastně tradiční vítězný kotoul.

„Jsem rád hlavně celkově kvůli českému fotbalu. Hrajeme o koeficient, kdy příští rok může postoupit mistr přímo do Champions League, to znamená, že hrajeme o 400 milionů pro český fotbal, to taky není úplně špatně,“ myslí Pavel Vrba i na další roky a nejen z plzeňského pohledu.

Viktoria předvedla zodpovědný výkon v defenzivě a z řady jejích šancí se ujaly střely Krmenčíka a Čermáka. Nejlepší plzeňský střelec Michael Krmenčík tak slavil už svou čtvrtou trefu v Evropské lize.

„Pro mě to znamená, že tým funguje na sto procent. Když se daří celému týmu, bude se dařit i mně, to je zákon fotbalu. Míč jsem si zpracoval na dlouhou nohu a napálil jsem to pod gólmanem na zadní tyč, asi to byl hezký gól,“ usmál se Michael Krmenčík.

Aktuálně si v Plzni mohou užívat pozici osmifinalisty Evropské ligy. „Zní mi to dobře, ale až mi jednou řeknete, že budeme mezi šestnácti nejlepšími týmy v Lize mistrů, tak to bude o něco lepší,“ zasní se klíčový plzeňský forward.

Útočník by byl rád, aby při dnešním losu osmifinále dostala Viktoria zvučného soupeře. „A v kolik se to losuje? V jednu? To asi budu na cestě za rodinou, asi si poslechnu na Radiožurnálu, koho nám vylosují. Buď pojedu v klidu, nebo pojedu 160,“ řekl novinářům Michael Krmenčík.

Los začíná v jednu hodinu odpoledne a z patnácti soupeřů se jako nejatraktivnější jeví Arsenal, Dotrmund nebo Lazio Řím. V osudí budou i tři ruské celky nebo Dynamo Kyjev.

Your #UEL round of 16 line-up



Milan

Arsenal

Athletic

Atlético

CSKA Moskva

Dortmund

Dynamo Kyiv

Lazio

Lokomotiv Moskva

Lyon

Marseille

Plzeň

Leipzig

Salzburg

Sporting CP

Zenit pic.twitter.com/4XdIf4eYQ3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 22 February 2018