Defenziva je základ, ale chceme hrát jako obvykle, říká trenér Sparty Priske před duelem s Limassolem

„Loni poprvé vyhráli kyperskou ligu, zároveň hrají úplně poprvé skupinu v evropských pohárech. Jde o kvalitní tým s hráči, kteří reprezentují své země. Řekl bych, že mají víc kvality do ofenzivy než do defenzivy, zejména co se týče rychlosti,“ řekl o Arisu Limassol sparťanský kouč Brian Priske.

Kyperský celek je poměrně neznámý, přesto o něm nějaké informace sparťané mají. Hlavně díky kouči Alieksovi Špileuskému, který se trenérskému řemeslu učil v akademii Lipska a prvky z bundesligové školy se objevují i ve hře Arisu. Jako třeba vysoká intenzita hry a okamžitý tlak po ztrátě míče.

Sparta by se ale podle trenéra Priskeho nechtěla soupeři přizpůsobit. „Chceme se prezentovat tak, jako obvykle. Hrajeme doma. Víme, že defenziva je základ, ale očekávám, že budeme hrát intenzivně a v plné síle tak, jako se snažíme normálně. Zkrátka chceme hrát tak, jak jsme zvyklí, ale zároveň si uvědomujeme, že Aris bude mít větší sílu, než některé týmy v české lize,“ ví Priske.

O síle kyperského celku se v této sezoně už přesvědčil třeba slovenský mistr Slovan Bratislava. V domácí odvetě posledního předkola mu Aris nastřílel šest branek a třeba ve dvojzápase proti Bate Borisov jich dal dohromady 11.

Ofenzivní síly soupeře si je vědom i kapitán a stoper Sparty Ladislav Krejčí. „Všimli jsme si jak individuálních kvalit, toho aspektu u určitých hráčů, tak i celkové jejich taktiky, jak využívají přechodovou fázi dopředu. Jak úkoly od trenérů, tak komunikace mezi námi obránci už proběhla a věřím, že to zvládneme. Je to výzva,“ řekl Krejčí.

Jak si Sparta s ofenzivně laděným kyperským soupeřem poradí, si můžete poslechnout ve čtvrtek na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu od 21 hodin. Ve stejný čas nastoupí v Konferenční lize Plzeň na domácí půdě proti kosovskému Ballkani. Slavia zahájí skupinu Evropské ligy už v 18:45 ve Švýcarsku proti Servette Ženeva.