Chceme soupeři vnutit svou hru, hlásí Köstl před utkáním Slavie proti Servette v Evropské lize

„Aspoň trochu víme, co od toho čekat, i když to jsou přípravné zápasy. Ale jakým stylem hráli… Myslím si, že to bude určitě vyrovnaný dvojzápas. I ta utkání - to první jsme jednoznačně vyhráli, ale v něm proti sobě narazili spíš týmy v ne úplně základní sestavě. Ten druhý zápas byl hodně náročný,“ vzpomíná trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský na přípravný dvojzápas proti Servette z půlky ledna na soustředění v Portugalsku.

Teď se Pražané se stejným soupeřem utkají v Ženevě na úvod základní skupiny Evropské ligy. Podle asistenta trenéra Jaroslava Köstla se slávisté musí přichystat na to, že Servette má hru založenou na dotěrnosti.

„Hodně chodí presovat, hodně po ztrátě míče chodí do zpětného presinku. To zakládání je takové jednodušší, mají tam čtyři hráče nahoře, na které se to snaží nahazovat. Ti si vybírají nějaké dobré prostory pro to, aby mohli zaútočit. Je to od nich jednodušší ze zadních pozic. Musíme na to být samozřejmě dostatečně připravení, aby nám tam někde neutekli,“ ví Köstl.

V lepší náladě by do úvodního duelu základní skupiny Evropské ligy měli jít slávisté. Servette se totiž vstup do sezóny nevydařil. Švýcarský vicemistr vypadnul v kvalifikaci Ligy mistrů a v domácí soutěži je po šestém kole až na osmém místě tabulky.

„Věřím, že předvedeme takovou hru, kterou tomu soupeři vnutíme a budeme na hřišti vládnout,“ přeje si Köstl. Jestli se to fotbalistům Slavie na půdě Servette povede, zjistíte z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který začne ve čtvrtek v 18.45.