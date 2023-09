Chci hrát co nejvíc a trenéři to vědí. Věřím, že Slavia derby zvládne, říká záložník West Hamu Souček

Český fotbal má za sebou povedený čtvrtek v pohárové Evropě. Nejen že zvítězily Slavia, Sparta i Plzeň, ale dařilo se také legionářům. Například Matěj Kovář při premiéře v brance Leverkusenu vychytal vítězství 4:0 v Evropské lize nad Häckenem a Tomáš Souček se ve stejné soutěži trefil za West Ham při výhře 3:1 nad týmem Bačka Topola. Londýn 10:06 22. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník West Hamu Tomáš Souček slaví svůj gól v Evropské lize proti srbskému celku Bačka Topola | Foto: Reuters, Andrew Couldridge | Zdroj: Reuters

Srbský celek na londýnském Olympijském stadionu chvíli dokonce vedl. Souček se na trávník dostal později, už po šesti minutách skóroval a svým gólem zvýšil vedení West Hamu na 3:1. „Byl to můj první gól v letošním ročníku. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli. Těší mě, když můžu týmu jakkoliv pomoct,“ říká český záložník v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Tomáši, gratuluji k vítězství i k důležitému gólu. Dlouho jste seděl na lavičce, pak jste se ale zvednul a po pár minutách dal hned tak důležitou branku. Jak se cítíte?

Je mi dobře, děkuju za gratulaci. Když nepočítám předsezonní zápasy, tak je to můj první gól v letošním ročníku. Doufám, že to je první z mnoha a další přibydou.

Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli, což byl hlavní cíl, když jsme prohrávali. Předvedli jsme velký obrat. Těší mě, že máme první tři body.

Jenom dva hráči zůstali ze sestavy, ve které jste nastoupili proti Manchesteru City. Pro vás to bylo vůbec poprvé v sezoně, kdy jste naskočil až v průběhu zápasu. Zmeškal jste jen utkání v Lutonu, kde jste musel chybět kvůli pravidlům po zranění hlavy. Jaké pro vás bylo sedět tak dlouho na střídačce?

Je to vždycky jiné. Úplně nejsem ten hráč, co má rád, když přijde na hřiště a hned se během první vteřiny rozkoukává. Radši začínám už od rozcvičky, od prvních minut. Je to jiné.

Teď jsem hodně zápasů hrál v základu, uvidíme, jak to bude dál. Jsem rád, když můžu týmu jakkoliv pomoct. Teď bylo hodně změn, ale stejně mě tam trenér dal, takže jsem rád, že jsem mu mohl pomoct aspoň tím gólem a trošku uklidnit ten konec.

I v národním týmu hrajete, kdykoliv můžete a nejste zraněný. Můžete i tady trenéru Moyesovi říct, že byste chtěl hrát všechno?

Oni vědí, jaký jsem. Vidí to na tréninku – i když si pár hráčů dá volno, tak já rád trénuju. Vědí, že nerad prohrávám a chci hrát nejen všechny zápasy, ale i všechno co se týče tréninků. Užívám si to. Z toho pak vědí, jak jsem nabuzený na utkání, a vidí moji mentalitu.

Pro vás to byla první soutěžní branka od dubna a druhá za poslední rok. Může vám to třeba pomoct i v tom střeleckém sebevědomí?

Určitě, každý gól je důležitý, každý se počítá. Jsem za to rád, a jak jsem říkal, doufám, že jich víc přibyde. Teď máme Jamese (Warda-Prowse, pozn. redakce), který má skvělé rohy, tak by nám i mně mohl pomoct dát nějakou tu branku. Už minulý zápas mě našel, jen o kousek to nebyl gól. Teď už naštěstí gól padnul a doufám, že jich co nejvíce přidám.

Ano, James Ward-Prowse, posila ze Southamptonu, má perfektní kopací techniku. Ostatně nahrál na dvě branky v tomto utkání s Bačkou Topolou. Jaké je ho mít v týmu?

Viděli jsme hned od prvního tréninku, jakou má kvalitu a techniku. Takže se hodně soustředíme i na standardky. Už jsme z nich dávali góly v minulosti, ale teď se na ně soustředíme o to víc, a když nám to takhle bude chodit, tak do těch standardních situací půjdeme mnohem víc.

,Slavii sleduju pořád‘

Slavia také hrála, zvítězila v Ženevě. Stihl jste zkontrolovat alespoň skóre, protože hrála dvě hodiny před vámi?

Můžu říct, že když jsem věděl, že nehraju, tak jsem na prvních 30 minut sám koukal. Podíval jsem se na kluky, jak hráli. Byl jsem rád, že jsem nakonec viděl vítězný výsledek.

Určitě je sleduju. Hrají stejnou soutěž jako my, ale zároveň i tak sleduju Slavii jak v lize, tak v Evropě. Těší mě, že to zvládli.

Mohlo se stát i to, že byste byli ve stejné skupině. Přáli jste si to anebo byste to radši nechtěl, protože porazit svůj mateřský klub by pro vás mohlo být těžké?

Má to dvě strany. Na tu jednu jsem si přál tam přijet, vidět všechny fanoušky, všechny kluky. A přijet do Edenu znovu po vítězství ve finále Konferenční ligy.

Ale na druhou stranu jsem nechtěl hrát proti klukům, které mám rád, hrál jsem s nimi hodně let, i v reprezentaci. Trenéři a všichni, i fanoušci, by na nás nadávali, takže to by zase bylo na druhou stranu nepříjemné. Uvidíme, co se stane v budoucnu.

Budete sledovat i derby? Co od něj očekáváte? Protože Sparta teď obhajuje titul, asi to pro Slavii nemusí být nic jednoduchého…

V neděli hrajeme v Liverpoolu, ale když budu mít chvilku a vyjde mi to, tak určitě budu derby sledovat nebo si pak pustím záznam. Je to největší zápas, který v Česku může být, já je miloval.

Na jednu stranu je dobře, že jsou oba týmy nahoře a daří se jim. Celé Česko se teď těší na ten velký zápas. Všichni budou fandit jednomu nebo druhému, což je skvělé. Věřím, že Slavia to zvládne tak, jako to zvládala ty poslední roky. Za těch pět nebo sedm let bylo těch vítězství ze vzájemných utkání mnoho a doufám, že další přibyde v neděli.

