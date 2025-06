Šmicerovy Dolní Chabry slavily 100 let. Přijely bývalé hvězdy Liverpoolu nebo české reprezentace

Baráž o udržení v pražském přebor o týden dřív nezvládli, ale oslavy výročí 100 let od založení klubu si pokazit nenechali. Fotbalisté Dolních Chaber v exhibičním zápase nastoupili proti výběru světových hvězd, který dal dohromady Vladimír Šmicer. Tým, který sestoupil do 1.A třídy, si tak zahrál proti šampionům Ligy mistrů, vítězům Poháru UEFA nebo bývalým reprezentantům. Praha 19:00 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Týmy světových hvězd a Dolních Chaber při exhibičním zápase u příležitosti 100 let pražského klubu | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Těším se, až tu budeme mít fotky z dronu a z tohohle si uděláme nějakou velkou fotku a dáme si to do klubovny. Byl to zážitek hrát před tolika lidmi takové utkání,“ vyprávěl bývalý fotbalový reprezentant a v současnosti šéf SK Dolní Chabry Vladimír Šmicer.

„Chtěli jsme to udělat velké. Řekli jsme si: ‚Mám na ty kluky kontakty, zkusíme to. Když přijedou, uděláme velkolepou akci, která v Česku nebyla.‘ Myslím, že se to povedlo,“ dodal bývalý český reprezentant.

V areálu týmu ze severu Prahy bývá většinou sto až dvě sta diváku. Na fotbalovou exhibici při oslavách sta let od založení klubu jich dorazilo skoro dva a půl tisíce. A fanoušci mohli vidět v akci Šmicerovy bývalé spoluhráče z Liverpoolu. Třeba Jerzyho Dudka, Emila Heskeyho nebo Robbieho Fowlera.

„Máme spolu skvělý vztah. Byli jsme spoluhráči i s Patrikem Bergrem. Jsme velmi dobří přátelé. Když jsme se i s ostatními dozvěděli, že Vláďa bude pořádat oslavy výročí tohoto klubu a pozval nás, tak jsme hned souhlasili,“ neváhal o své účasti Robbie Fowler.

Šmicer se tak v Dolních Chabrech znovu potkal s liverpoolskými spoluhráči, se kterými v roce 2005 slavil triumf v Lize mistrů nebo o čtyři roky dříve zisk Poháru UEFA.

V Dolních Chabrech se při oslavách 100 let tamějšího klubu rozdávala fotbalová ⚽️ radost. Podívejte se na pár momentů ze sluncem zalitého odpoledne v podání Patrika Bergera, Pavla Nedvěda a dalších. pic.twitter.com/YmpMK08pBj — ČT sport (@sportCT) June 28, 2025

„Nesmírně si toho vážím, že přijali mé pozvání, že přijeli. Je vidět, že jsme nebyli jen kámoši tehdy, ale i dále po skončení kariéry. To jsou ti staří, kterých si vážíte. A jsem strašně pyšný, že jsem je sem dostal,“ měl Šmicer radost z účasti zahraničních hvězd.

Na hřišti klubu, který o týden dřív sestoupil z pražského přeboru do 1.A třídy, se kromě hvězd Liverpoolu představili i bývalí čeští reprezentanti.

„Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Karel Poborský, Honza Koller, Vráťa Lokvenc, Hübscha, Erik Brabec. To jsou kluci, kteří také přijali pozvání, nejenom ti zahraniční. Viděli jsme tady to nejlepší z českého fotbalu a jedno z nejlepších z liverpoolského fotbalu. Ještě je musím pochválit, protože to neberu jako samozřejmost. Že mi přijedou na takovou akci a všem děkuji, protože přijeli bez nároku na odměnu, a díky tomu jsme si to mohli užít,“ prohlásil Šmicer, kterého mohlo těšit i to, že jediný gól domácích dal jeho syn Jiří.

Dolní Chabry ale v exhibičním utkání při oslavách 100 let od založení prohráli s výběrem světových hvězd 1:6.