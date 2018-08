Hráči za milion. Ve Znojmě se na exhibici představí stará garda Barcelony

Fotbalová Barcelona nastoupí k utkání na stadionu ve Znojmě. Aspoň tedy stará garda katalánského velkoklubu. Například vítěz Ligy mistrů Ion Antoni Goikoetxea si v pátek od 18.00 zahraje proti výběru bývalých českých a slovenských reprezentantů. Znojemský stadion pro tři tisíce fanoušků je přitom pro zápasy bývalých hráčů Barcelony nezvyklá kulisa. Znojmo 15:53 31. 8. 2018 (Aktualizováno: 16:47 31. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FC Barcelona (ilustrační foto). | Foto: Michal Jurman

„První věc, co řešili, bylo, co je to za město a jaký je stadion. Tak jsme čekali, že odezva bude, že nepřijedou, ale na základě dobré loňské zkušenosti řekli, že jsme jim garantem toho, že rádi přijedou,“ říká jeden z organizátorů exhibičního utkání Martin Veselý.

Odkazuje na loňský turnaj veteránů v malém fotbale v Brně, kde se fotbalisté Barcelony také představili. Na jih Moravy však nejezdí ty největší hvězdy nedávné minulosti.

„Do destinací typu Japonsko, Dubaj a podobně jezdí v opravdu prvotřídním složení, jenže to je bohužel mimo naše finanční možnosti, protože za jednotlivá jména se platí desetitisíce dolarů jen za účast,“ říká Veselý.

Dostat do Znojma třeba slavného Ronaldinha by tak stálo zhruba půl milionu korun. To pořadatelům rozpočet neumožní.

„Když vezmu startovné, letenky a věci, které se musely zařizovat, tak je to něco přes milion korun,“ prozrazuje Veselý cenu za starou gardu Barcelony, jejíž hráči třeba musí spát každý ve své posteli, dvoulůžka neberou.

Barcelonští veteráni totiž i podobné exhibice berou profesionálně, program mají podobný, jako kdyby jeli třeba k utkání v evropských pohárech.

„I směrem k nějaké večerní zábavě, že bychom jim nabídli nějaké víno, sklep, určitě ne. Oni jsou hotelové typy. Přijdou se navečeřet a v deset v jedenáct mají večerku a jdou všichni bez výjimek na hotel,“ přibližuje další z organizátorů akce bývalý útočník Petr Švancara, který se nikdy netajil tím, že žádnou zábavu nevynechá ani jako aktivní fotbalista.