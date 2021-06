12 otázek pro kandidáty na šéfa českého fotbalu. Co je podle Fouska a Poborského největší problém?

Fotbalovou asociaci České republiky čekají ve čtvrtek volby nového vedení. O post předsedy se ucházejí Petr Fousek a Karel Poborský. Chtějí se vrátit ke starým pravidlům? Myslí i na ženský fotbal? A měli by se zlepšit čeští rozhodčí? Radiožurnál a Radiožurnál Sport oslovily 12 osobností, aby se zeptaly kandidátů, jaký mají názor na palčivé otázky týkající se českého fotbalu. Praha 7:03 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti na šéfa FAČR Petr Fousek a Karel Poborský | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ladislav Vízek (fotbalová legenda a bývalý reprezentant)

„Post předsedy je velmi důležitý, ale nikdo nemluví o jeho ‚pravé ruce‘. Chtěl bych se zeptat budoucího pana předsedy, s kým počítá jako s generálním sekretářem? Protože to je důležité místo, ožehavé, konfliktní...“

Petr Fousek: Funkci generálního sekretáře jsem sedm let zastával, takže o ní mám zcela jasnou představu - jak odbornou, tak lidskou. Je brzy, abych prozrazoval nějaká jména, protože jsem zatím jen kandidát. Všechno by byly jen spekulace. Ale myslím si, že můžu ubezpečit pana Vízka, že v případě, že bych byl zvolen, tak to bude takové řešení, aby fotbal fungoval.

Fouskovi se nelíbí chystaná schůzka v sídle Fotbalové asociace. ‚Není na tom nic divného,‘ reaguje Poborský Číst článek

Karel Poborský: Ahoj Láďo, je velice složité nyní mluvit o jménech. Teď je tam Honza Pauly a co mám navnímáno na krajích a okresech, neslyšel jsem, že by pochybil. Osobně nikoho jiného nehledám. Na druhou stranu kdyby ta pozice měla nějaký negativní vliv na český fotbal, určitě by to bylo téma pro výkonný výbor. Ale soustředím se na svou kandidaturu. Až jeden z nás vyhraje, bude mít právo si sestavit tým lidí kolem sebe.



Petr Rada (trenér Jablonce)

„Kdo povede komisi rozhodčích? Protože si myslím, že je to nejdůležitější pozice v českém fotbale v současnosti. Chtěl bych i vědět, kdo bude v rozhodcovské radě?“

Petr Fousek: Petra Radu chápu. Známe se samozřejmě dlouho z doby, kdy působil u národního mužstva. Přeju mu co nejméně žlutých karet. Asi i proto se ptá na tuto záležitost. Myslím, že můžu říct, že největším favoritem nás všech tří kandidátů na předsedu – mým, Karla Poborského a Ládi Šmicera, ještě když kandidoval, tak je Radek Příhoda. Ostatní jména v komisi je teď předčasné říkat, protože komisi by si měl pochopitelně navrhnout sám Radek Příhoda.

Trenér fotbalistů Jablonce Petr Rada | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Karel Poborský: Ahoj Petře, děkuji za otázku naprosto zásadní hlavně pro profesionální fotbal a vůbec pro mediální obraz českého fotbalu. Zatím nechci jmenovat konkrétně komisi, je to otázka pro celý výkonný výbor. Pro mě je důležité, aby to byli lidé, kteří nejsou svázaní s minulostí, se špatnými věcmi. Aby to bylo udělané systémově, aby to bylo dlouhodobější. Vhodnými kandidáty jsou lidé typu Radka Příhody, ale je třeba, abychom vůbec došli k nějaké shodě ve vedení FAČR, a pak jim dali prostor pro práci.

Martin Klinkáček (funkcionář z nižší úrovně fotbalových soutěží)

„Chtěl bych se zeptat, zda plánujete zavést znovu klasická pravidla fotbalu, to znamená tři body za výhru, bod za remízu. To znamená, že by se zrušily ty bláznivé penalty po zápase.“

Petr Fousek: Vím, na co se tazatel ptá. Myslím, že musíme v každém případě přikročit k tomu, aby byla situace ve všech regionech stejná. Není možné, aby jeden region hrál bez penalt a druhý s penaltami. Můj osobní názor je - samozřejmě to musí někdo posoudit a fundovaně o tom rozhodnout – že bych se přikláněl k návratu k normálnímu systému, jak požaduje tazatel.

Karel Poborský: Děkuji za dotaz, tohle byl zkušební projekt, myslím, že je na Řídící komisi pro Čechy, aby si celý projekt vyhodnotila a řekla, jestli to má smysl. Když řekne, že ne, budu první, kdo bude chtít, aby se to vrátilo zpátky. Ale jestli dojdeme k závěru, že je to sympatické, tak nevidím důvod to rušit. Obě varianty jsou otevřené a nechám to na klubech.

Nedůvěra v český fotbal

Jakub Podaný (prvoligový hráč Jablonce)

„Je podle vás důležité český fotbal více zprůhlednit? A pokud ano, jakými kroky, a prosím konkrétně, byste to učinili?“

Petr Fousek: To tady budeme sedět dlouho, kdybychom to měli vyjmenovávat konkrétně. Myslím, že můžu Jakuba Podaného uklidnit. Součástí mého programu je pochopitelně na prvním místě zahájení všech kroků, které povedou k obnovení důvěry ve fotbal, transparentnost a demokratičnost.

Namátkou vyjmenuji některé kroky, abych nebyl podezírán z nekonkrétnosti. Jsou to transparentní a demokratické volby na všech úrovních, transparentní a demokratické procesy při rozhodování orgánů, otevřená komunikace o jejich výstupech, etické principy. Dále je podstatné, aby nikdo nebyl zvýhodňován v jakýchkoliv záležitostech Fotbalové asociace, zavedení opatření proti střetu zájmů, proti kumulaci funkcí a tak dále.

Karel Poborský: Ahoj Kubo, samozřejmě je to potřeba, je potřeba o tom mnohem lépe debatovat. Vůbec komunikaci z FAČR je třeba otevřít směrem ven i dovnitř. Je třeba se víc přizpůsobit této době a moderním kanálům komunikace. Je třeba se naučit na ty chyby poukazovat a rozlišovat, jestli je to chyba, nebo je v tom záměr. A když v tom bude záměr, tak se s tím nahlas vypořádáme.

Jakub Podaný bude hostovat v Bohemians | Zdroj: FB Bohemians Praha 1905

Pavel Nečas (známý fanoušek a herec)

„Chtěl bych se zeptat, jestli vám vadí, že v této zemi zastávají a zastávali vysoké funkce ‚estébáci‘. Pokud vám to vadí, jak jste se vymezili vůči tomuto příšernému faktu?“

Petr Fousek: Dobrá otázka, vítám ji. Svoji volební kampaň při kandidatuře v roce 2017 jsem začal tím, že jsem na první tiskové konferenci jako úplně první věc ukázal svoje negativní lustrační osvědčení. Myslím, že za sebe tím odpovídám dostatečně.

‚Chci očistit fotbal.‘ Šmicer kandiduje na šéfa českého fotbalu, podporu má od Tvrdíkovy Slavie Číst článek

Můj osobní názor je, že přestože jsme dlouho po revoluci, tak by tato záležitost neměla být opomenuta. Teď se soustředím jenom na fotbal, nebudu mluvit o věcech za hranicemi fotbalu, ale i fotbal by měl mít v rámci svého prověřování integrity tento parametr. Fotbal to nemá. Osobně bych se k tomu přikláněl.

Jestli to tak dopadne, nevím, protože to samozřejmě nezáleží jen na mně. Když teď kandiduju na předsedu Fotbalové asociace, musím prokazovat svoji bezúhonnost, musím doložit čistý výpis z trestního rejstříku. A myslím, že by bylo namístě požadovat i negativní lustrační osvědčení.

Karel Poborský: Zajímavá otázka. Samozřejmě, že mi to vadí, v tom režimu jsem vyrůstal a je tady pořád. Spousta lidí žije v podstatě stejně a je i ve vysokých funkcích. Je třeba o tom mluvit a tyto lidi z toho systému vytlačit, aby se to i generačně změnilo, aby republika jako celek dostala jiný vítr a mohla se posouvat dál.

Kateřina Svitková (nejlepší česká fotbalistka)

„Myslíte i na ženský fotbal? Budete se snažit ho posunout dopředu a víc ho podporovat?“

Petr Fousek: Určitě! Kateřinu Svitkovou chci pozdravit, protože jsem viděl baráž o postup na mistrovství Evropy se Švýcarskem, ve které ženská reprezentace vypadla velmi smolně na penalty. Samozřejmě jsem postup ženskému nároďáku i trenérovi Karlu Radovi, se kterým se znám dlouho, hrozně přál. Nepochybně si ženský fotbal v České republice zaslouží větší pozornost.

Karel Poborský: Samozřejmě na ženský fotbal myslíme, otevřeli jsme akademie i pro holky. Do každé krajské akademie budou moct od letoška nastoupit dvě až čtyři děvčata. Zároveň jsme se dohodli s ženským úsekem mládežnického fotbalu, že otestujeme celou dorosteneckou ligu, aby se děvčata dostala do systému, aby je trenéři mohli mít pod kontrolou a společnými silami ženský fotbal posouvali dál.

Problémy u rozhodčích

Jiří Drahota (amatérský fotbalista)

„Vidíte nějaký prostor pro zlepšení hodnocení rozhodčích a delegátů? Mám na mysli hlavně krajské a nižší soutěže. Když tam dojde k ovlivnění zápasu, delegát obvykle nejde proti svým a kluby raději neuplatňují námitku ze strachu, že se to v příštích kolech obrátí proti nim. Nebudeme si lhát, rozhodčí působí spíš jako samolibý spolek než nezávislé osoby. Nerad bych házel všechny do jednoho pytle, i kluby a funkcionáři určitě nesou svůj díl viny. Přeji vám hodně sil do vaší práce, bude to potřeba.“

Petr Fousek: Myslím, že všichni, kdo usilují o reformy v českém fotbale, si uvědomují, že tohle je problém. Rozhodně nebude vyřešen přes noc, je to běh na delší trať. Myslím, že jednak je to záležitost samotných rozhodčích, kteří by se měli takovému chování vyhnout, a samozřejmě i delegátů a klubů.

Druhý zájemce o post šéfa českého fotbalu. Po Poborském oznámil kandidaturu i Fousek Číst článek

Budeme se pokoušet přinést nějaký systém opatření, kdy komise rozhodčích, která je samozřejmě pro profesionální fotbal, dostane do vínku celou řadu dalších povinností, přesah až do nejnižších úrovní. Budeme hledat systém, jakým způsobem bojovat proti tomu stávajícímu systému.

Karel Poborský: Primárně je ten problém trošku jinde. Máme asi čtyři tisíce rozhodčích napříč všemi úrovněmi a každý víkend se odehraje 2500 zápasů. To znamená, že na jeden zápas máme 1,6 rozhodčího, tam se kvalita a konkurence zvedne velice těžko. Náš prvotní úkol je nabrat masu rozhodčích, abychom mohli začít tlačit na kvalitu a pracovat s nimi systémově.

Michael Kvítek (rozhodčí FAČR)

„V Česku všichni hledají za chybami rozhodčích nějaký záměr. Myslíte, že byste mohli lidem víc přiblížit, jak naše práce vypadá třeba v nějakém videu nebo něčem podobném? Myslím, že rozhodčí v Česku nejsou špatní, ale pohled na ně je kritický.“

Petr Fousek: Chápu pána, protože jestli je rozhodčí, chová se naprosto čistě a někteří jeho kolegové kazí renomé rozhodcovského stavu, tak je to samozřejmě důvod k takovému dotazu. UEFA před časem dokonce natočila film, jak vypadá zákulisí práce rozhodčího, jeho příprava, jeho koncentrace na utkání, komunikace v průběhu utkání. Je to nesmírně zajímavé.

Myslím, že podnět s instruktážním videem je jeden z mnoha, který bychom mohli využít. Souvisí to s předchozí otázkou, že bude potřeba v oblasti rozhodcovství udělat celou řadu změn.

Karel Poborský: Hezký dotaz ohledně rozhodčích. Je pravda, že jsou zabalení v jednom pytli. Mám velký respekt před každým, kdo si vezme černý dres a vstoupí na hřiště. Určitě je potřeba zapracovat na PR, protože potřebujeme získat nové rozhodčí. A je třeba ukázat mladým a začínajícím, o čem ta práce je, jaká má úskalí, a ukázat, že rozhodčí jsou součástí hry.

Osobně nevidím rozdíl mezi tím, když někdo nedá penaltu nebo rozhodčí chybně odmává ofsajd, je to chyba. I rozhodčí jsou jen lidé a je potřeba je tak začít vnímat.

Jan Vošta (zástupce sponzora Staropramen)

„Co je podle vás největší aktuální problém českého fotbalu?“

Petr Fousek: Problémů je hodně, ale ten největší je, že se český fotbal potýká s oslabením důvěryhodnosti a svého kreditu.

Karel Poborský: Pro mě je největším problémem důvěryhodnost, otevřenost, transparentnost. Bude to hodně časově náročné a složité, ale když tyhle věci nevrátíme zpátky, tak se český fotbal nemůže posunout dál směrem ke státu, ostatním sportům, ale i k fanouškům, rodičům, dětské základně. Tohle vidím jako největší úkol pro nový výkonný výbor.

Návrat dětí po pandemii

Karel Fejfar (rodič, který dává dítě na fotbal)

„Jak chcete podporovat mládežnický fotbal v malých obcích? Jak chcete přitáhnout děti, jejich rodiče a funkcionáře malých oddílů, aby se zase i v malých vesnicích hrál fotbal od přípravky do dorostu a nefungovalo v nich jen mužstvo dospělých?“

Petr Fousek: Myslím, že nástrojů je celá řada. Zmíním třeba, že se mi hrozně nelíbí, že klub, který má pouze dospělé a nemá mládež, se může finančně vykoupit za absenci mládeže. To by se podle mě nemělo do budoucna tolerovat.

Sezení u počítače, absence kroužků a sportu. Dětem kvůli opatřením hrozí nadváha i problémy se zády Číst článek

Ale zpátky k otázce. Myslím, že tazatel má na mysli zejména návrat mládeže v postcovidové době, což bude pochopitelně složité. Myslím, že můžeme počítat s takovým určitým naturelem mládeže, že se bude chtít sama vrátit. Děti se budou chtít vrátit na hřiště, budou se chtít vrátit k tréninku, budou chtít zase hrát zápasy. Věřme, že to půjde normálně.

Tady je pochopitelně nutné, aby sehráli roli rodiče, aby děti nějakým způsobem motivovali k návratu na hřiště. Aby sehrála roli škola. A aby sehráli roli naši trenéři mládeže, které má Fotbalová asociace v každém okrese, aby se pokoušeli nějakým způsobem přispět k tomuto procesu.

Karel Poborský: Dobrý den, pro mě je mládež velice důležitá, bez ní nemůže fungovat ani dospělá reprezentace. Je třeba umožnit trenérům mládeže jednoduché vzdělávání, dělat náborové akce, je třeba dostat mnohem víc sportu do škol i do školek. To není úkolem jen fotbalu, ale celé sportovní veřejnosti. Když nám výrazně nepomůže ministerstvo školství, tak nebudeme mít kde brát a sport obecně začne pomalu umírat.

Ondřej Suchan (šéfredaktor Radiožurnálu)

„Podle sociologů se mnoho dětí i dospělých nevrátí po pandemii ke sportu. Máte nějaký plán, co udělat, aby fotbal nepřišel o talenty a společnost o sportující děti?“

Petr Fousek: Na to jsem už odpověděl. Zaměřoval jsem to hlavně na mládež. Osobně se domnívám, že u dospělých amatérů bude ztrátovost větší než u mládeže. Ale netroufám si spekulovat o číslech. Doufám, že úbytek bude co nejnižší a bude to jen dočasná záležitost. A taky že jakmile se společnost plnohodnotně vypořádá s covidem, tak bude možnost návratu k úplně normálnímu režimu.

Šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Úbytek vidím zejména tam, kde jsou v oblasti dospělých amatérů hráči, kteří jsou třeba na sklonku kariéry, a bude pro ně těžké vrátit se na hřiště po nějakém roce, kdy nehráli.

Karel Poborský: Velice důležitá otázka pro tohle období. Víme, že doba covidová ještě neskončila, byla strašně dlouhá a spoustu dětí to může odradit. Na druhou stranu kdo má zdravý vztah ke sportu, tak je natěšený a vrátí se rád, ale na to spoléhat nemůžeme.

Děláme promo akce, teď běží akce s reprezentací, která jede na Euro a láká děti k restartu. Dělají se náborové akce. Je třeba, aby se „gétémáci“ (Grassrooots trenéři mládeže - pozn. red.) rozjeli po krajích a okresech a je třeba, aby trenéři začali chodit do škol a znovu probudili vášeň nejen k fotbalu, ale ke sportu obecně, abychom zase naplnili hřiště a měli z toho radost.

Michal Dusík (sportovní komentátor České televize)

„Jak vidíte mediální budoucnost fotbalu? Měl by jít fotbal stejnou cestou jako některé soutěže, to znamená, že by se i zápasy reprezentace vysílaly na placených kanálech, nebo zda by měl fotbal zůstat ve veřejném mediálním prostoru?“

Petr Fousek: Myslím, že trend televizního trhu je neúprosný. Chápu zástupce České televize Michala Dusíka, proč se na tuto věc ptá. Protože získat televizní práva z ligových soutěží je pro veřejnoprávní televizi čím dál tím těžší. Bude to asi těžší i u reprezentací.

Sám jsem zastáncem toho, aby minimálně část televizních práv – ať už se to týká reprezentací nebo ligových soutěží – povinně byla na veřejnoprávní televizi. Chápu diktát peněz a komerce, ať už je to komerční televizní kanál, nebo pay-per-view - placené televize - ale veřejnoprávní média by měla mít i třeba autoritativně ošetřený přístup k určité části soutěží. Aby veřejnoprávní médium mohlo naplňovat svoje poslání a přibližovat fotbal posluchači nebo divákovi.

Karel Poborský: Dobrý den, Michale, pro mě je ta otázka relativně jednoduchá. Je to ten současný stav. Aby liga – řízená LFA – byla pravděpodobně na placených kanálech. Už z toho důvodu, že si ji obchoduje liga a chce to zpeněžit. Ale reprezentace by měla být na veřejnoprávní televizi, aby ji všichni fanoušci měli šanci pravidelně sledovat.