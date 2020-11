Fotbalová evoluce odspodu? Šmicer a spol. chtějí očistit český fotbal

„Doufal jsem, že s tím přijde svaz. Třeba týden čtrnáct dní po zatčení Romana Berbra. Ale nic takového se nestalo. Snažíme se jen fotbalu pomoct, očistit ho od toho morálního bahna, které tu bylo dvacet třicet let zaseto a které teď všichni berou jako úplně normální věc,“ popisuje důvody vzniku projektu Fotbalová evoluce bývalý reprezentant Vladimír Šmicer.

Tomu se podařilo spojit vybrané funkcionáře a hráče – mezi nimi třeba kolegy z národního týmu Jana Kollera nebo Milana Baroše.

„Kdy jindy než teď s fotbalem něco udělat. Myslím, že se otevírají dveře pro to to očistit a pro to znovu získat důvěru lidí. Čím víc kluků to podpoří, tím spíš za nimi lidi půjdou a podpoří to,“ podporuje iniciativu dřívější kapitán Baníku Ostrava Baroš.

Hnutí Fotbalová evoluce cílí hlavně na kopanou v nižších soutěžích na krajské a okresní úrovni. V té chce zvýšit angažovanost místních obyvatel.

„Když se zase zvolí nový předseda, místopředseda a výkonný výbor, tak to bude absolutně to samé. Musíme se nad sebou zamyslet jako fotbal, udělat nějakou sebereflexi a to očištění musí jít především zespodu. Musíme se zamyslet nad tím, co se děje v okresech a v krajích. Když budeme mít čistý fotbal na okresech a v regionech, tak ho budeme mít čistý i nahoře,“ vysvětluje bývalý generální sekretář Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Rudolf Řepka.

Právě o něm se mluví jako o možném kandidátovi na post předsedy FAČRu – i když sám Řepka ví, že ho s Romanem Berbrem tíží společná pracovní minulost.

„Chápu, že můžu být vnímán jako osobnost, která je posledních dvacet let v nejvyšších manažerských funkcích ve fotbale. Domnívám se, že není důležité, v jakém prostředí se člověk pohyboval, ale jaké hodnoty vyznával. Myslím, že mě lidé mě znají, že jsem byl vždycky dobře nastavený,“ říká Rudolf Řepka, který zatím uvažuje o kandidatuře pouze na šéfa teplického okresního svazu a ve Fotbalové evoluci působí jako poradce a mentor.