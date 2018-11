Zavádění videa v české lize provázejí problémy, šéfové FAČR i LFA v něm ale chtějí pokračovat

Zrušit projekt videorozhodčího by pro český fotbal byl krok zpátky. Uvedl to předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. S jeho slovy souhlasí i šéf fotbalové asociace Martin Malík. Podle něj je ale potřeba vyřešit některé problémy, které zavádění videa do českého fotbalu provázejí. Praha 16:04 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Proske se na základě videa rozhodl zrušit branku Milana Škody. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je spíš otázkou nastavení toho projektu mezi fotbalovou asociací a LFA a toho, jakým způsobem jsou rozděleny jednotlivé činnosti a zda je to model, který je bezezbytku funkční, nebo jestli vyžaduje další debaty a úpravy. Ale obecně se dá říct, že v tom projektu zcela jednoznačně chceme a budeme pokračovat,“ souhlasí předseda fotbalové asociace (FAČR) Martin Malík s tím, že videorozhodčí by z fotbalové ligy i přes občasné výtky ze strany hráčů, trenérů nebo fanoušků zmizet neměl.

Jak navíc dodává šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda, samotné kluby proti fungování videa oficiálně dosud nic nenamítaly.

„Zatím jsme se na to v každém ligovém grémiu ptali a nevzpomínám si, že by jeden jediný klub měl k používání videa nějaké výhrady. Na druhou stranu nic není černobílé, na podzim jsme měli nějaký počet zápasů, teď máme video na třech zápasech kola, takže už si ho osahali prakticky ve všech klubech doma i venku, takže už hráči a trenéři vědí, co to dává a co to bere,“ říká Svoboda.

V dosavadním ligovém ročníku se objevilo celkem 14 situací, ve kterých video doporučilo změnu rozhodnutí sudího na hřišti. O některých momentech se přitom hodně diskutovalo. Emoce například vyvolalo brzké vyloučení libereckého Mikuly v zápase se Slavií. Podle Dušana Svobody je ale v takových případech na vině spíše nejednoznačnost pravidel než nedostatky projektu videorozhodčího.

„Neshodneme se, jestli to měla být červená karta, nebo ne. To je podle mě problém fotbalu obecně - nejednoznačnost. Jestli máte pravidla taková, že se na tom neshodnou ani rozhodčí, tak jak se na tom mají shodnout fanoušci?" ptá se Dušan Svoboda.

K tomu, aby podobných situací ve fotbale ubývalo, by mohlo přispět i ono jasné stanovení kompetencí v projektu videorozhodčího, o kterém mluvil šéf fotbalového svazu Martin Malík. Samotný projekt totiž spadá pod LFA, zatímco komisi rozhodčích řídí FAČR.