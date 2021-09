Manuál pro fotbalové trenéry má pomoct řešit s dětmi šikanu, rozchod rodičů nebo smrt blízkého

Fotbalová asociace České republiky vydala po třech letech aktualizovaný manuál pro trenéry, rodiče a děti. Má pomoct hlavně koučům řešit problémy jako jsou třeba šikana, týrání nebo úmrtí v rodině. V manuálu se trenéři dozví, jak se k dětem v těchto situacích chovat a kam se obrátit. Praha 15:44 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manuál pro Fotbalové asociace České republiky pro trenéry, rodiče a děti | Foto: YouTube kanál FAČR

Manuál vydala Fotbalová asociace České republiky poprvé v roce 2018, nyní ho rozšířila o další témata.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová asociace České republiky vydala aktualizovaný manuál pro trenéry, rodiče a děti

S nápadem na aktualizaci manuálu pro trenéry, rodiče a děti přišla manažerka sociálních projektů FAČR Michaela Veselá poté, co se jí ozvali sami trenéři.

„Doplnili jsme jej o Zelenou kartu - RESPECT, což je materiál zpracovávající problémy z pohledu dětí směrem k rodičům. Dále jsme přidali téma fair play a téma respektování rolí v tréninkovém procesu,“ popisuje Veselá.

„Určitě jsou tam postupy, které bych nyní po přečtení volil jinak," říká trenér české fotbalové reprezentace do 19 let David Holoubek.

Při listování čtyřicetistránkového manuálem ho nejvíce zaujalo, jak se chovat k dětem, kterým zemřel někdo blízký nebo po rozvodu rodičů. Sám začínal jako třídní učitel a současně vedl asi desetileté fotbalisty. A všiml si, že děti se se svými problémy svěří raději trenérům nebo učitelům než rodičům.

„Trenér či učitel, kterého má dítě nějaký způsobem rádo a je to pro něj autorita, je vždycky nadřazenější než rodič. Když získáte u hráčů důvěru, tak přijdou a svěří se vám.“

Se slovy Davida Holoubka Michaela Veselá souhlasí. „Trenér může využít svou roli, že je důležitý v životě dítěte, a díky tomu mu pomoci. Může zaznamenat signály, které ukazují, že dítě je v určité nepohodě, například že je šikanované,“ říká.

Trenéři i rodiče se v manuálu dozví, jak se u dětí můžou projevovat různé problémy, nejen šikana, ale třeba závislost na hraní, rozchod rodičů nebo týrání.

„U každého tématu jsou jasné signály, které dítě vysílá, a které trenérovi dávají najevo, co se s dítětem v tu dobu děje. V manuálu jsou návody, na koho se obrátit pro odbornou pomoc,“ říká Veselá.

Zároveň připomíná, že je důležité problémy s dětmi řešit, protože 50 procent všech duševních onemocnění vzniká ve věku do 14 let. Fotbalová asociace i kvůli tomu spolupracuje s Linkou bezpečí, co nejdřív se chystá poslat deset tisíc výtisků manuálu do krajských a okresních klubů.