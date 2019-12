Rozhodčí nemůžeme trestat, protože jich je nedostatek, říká předseda FAČR Martin Malík

Česká fotbalová reprezentace sice vybojovala postup na evropský šampionát, důvod ke všeobecné spokojenosti s úrovní kopané u nás to ovšem není. Proč například rozhodčí včetně těch u videa vyvolávají tolik emocí? Rozhodčí nemůžeme efektivně za chyby trestat, protože jich je nedostatek. Na jaře chystáme velký nábor, brání se Martin Malík, předseda Fotbalové asociace ČR. Praha 19:05 19. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Český fotbal je na tom poměrně dobře,“ hodnotí předseda české Fotbalové asociace. Jako důkaz uvádí, že k nám například letos na jaře po 56 letech přijelo mužstvo Brazílie nebo že český tým oslovovaly reprezentace jiných států s žádostí o vzájemná přípravná utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Kdybychom najeli na tvrdší systém trestů, neměli bychom brzy koho poslat na hřiště,“ tvrdí Malík

Pokud jde o český národní tým, je tedy podle Martina Malíka jeho prestiž poměrně vysoká jak vůči zahraničí, tak vůči domácímu publiku. „Tím ovšem samozřejmě neříkám, že všechno v českém fotbale je zalité sluncem. Jsou oblasti, kde nás čeká obrovská spousta práce,“ dodává.

Chovance měnit nebudeme

Jednou z dlouhodobých bolestí Fotbalové asociace ČR je sporná úroveň rozhodčích. Jozef Chovanec jako šéf komise rozhodčích má stále důvěru asociace, potvrzuje její předseda Martin Malík a dodává, že ani případná změna vedení komise by nebyla dostatečným řešením stávajících problémů. Ty je podle něj potřeba řešit systémově.

„Výměna šéfa komise by byla spíš gesto, kterým bychom uspokojili některé fanoušky a některá média. Opravdové řešení to ale nepřinese,“ domnívá se Malík. Důraz je proto potřeba klást na systematické vzdělávání a zvyšování kvality i množství rozhodčích, a to nejen na úrovni profesionálních fotbalových soutěží.

Rozhodčích je málo

Co dohánět má český fotbal, i pokud jde o tresty pro rozhodčí. Dlouhodobější výpadek příjmu po dobu trvání trestu, jako je to v Německu, by mohl být podle Martina Malíka dobrou motivací pro lepší výkony rozhodčích. Proč to u nás nefunguje?

„Kdybychom najeli na podobný systém trestů jako mají třeba v Německu, neměli bychom v 10. kole koho poslat na hřiště,“ vysvětluje předseda Fotbalové asociace ČR. Nedostatek rozhodčích se už v minulosti asociace rozhodla řešit náborovými akcemi, ty byly ale podle Malíka dělané „na koleně“ a nefungovaly.

„Přístup musí být profesionální, proto spolupracujeme s velkými agenturami a na jaře příštího roku startuje velká náborová akce, která přivede nové rozhodčí do všech úrovní českého fotbalu,“ slibuje.

Pochybnosti o ovlivňování nemá

Martin Malík popírá, že by trvaly jeho pochybnosti, které vyjádřil v srpnu v rozhovoru pro Deník N. V něm uvedl, že české fotbalové kluby zaměstnávají osoby, které mají v popisu práce působit na rozhodčí, aby výsledek zápasu dopadl podle jejich představ.

Během několika dnů ovšem toto své vyjádření odvolal, a to v reakci na kritiku klubů, které podobné skutečnosti důrazně popřely. „V okamžiku, kdy vás zástupci všech profesionálních klubů ujišťují o tom, že to tak není, nemám důvod tomu nevěřit,“ vysvětluje Malík. „Jsem přesvědčený, že jde o chybovost na úrovni jednotlivých rozhodčích.“ ubezpečuje.

Proč v českém fotbalu nefunguje videorozhodčí podobně jednoduše jako v jiných sportech? Měl by být brán postup české reprezentace na EURO jako úspěch, nebo spíš jako splnění povinnosti? A proč chodí na ligové zápasy stále méně diváků? Poslechněte si záznam celého rozhovoru v aplikaci mujRozhlas.