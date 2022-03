Novým poradním orgánem Fotbalové asociace ČR je Sportovní rada, předsedou bude Šmicer

Vedle Šmicra jsou v radě další bývalí reprezentanti a nynější kluboví funkcionáři Tomáš Rosický se Zdeňkem Grygerou, skaut Jan Říčka, mládežnický trenér Antonín Barák starší, kouč a nynější sportovní ředitel Viktorie Plzeň Zdeněk Psotka a bývalý reprezentační mluvčí a jedna z tváří iniciativy Fevoluce Ondřej Lípa.

„Pevně doufám, že vznik rady bude přínosem pro FAČR. Jsem maximálně spokojen s tím, jaká jména tam máme. Každé to jméno má co přinést, ví, jak se fotbal dělá. Věřím, že budeme pomáhat výkonnému výboru i FAČR, aby ten sport tady byl co nejlepší,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru FAČR Šmicer.

„Vidíme, kolik problémů a různých bodů musí řešit výkonný výbor, zatímco my máme na starosti jen sport. To je naše výhoda. Doufám, že budeme výkonnému výboru a FAČR předkládat dobré informace, abychom mohli fotbal neustále posouvat k lepšímu.“

„Můžeme spolupracovat i s dalšími komisemi na svazu. Máme dobré podmínky na to, abychom odvedli něco, na čem se dá stavět,“ doplnil.

Kompetence Sportovní rady

Rada bude mít poměrně široký záběr. „Jsme poradní orgán, takže budeme dostávat určité podněty od výkonného výboru. Udělat analýzu, rozbor, budou chtít znát nezávislý názor, co si myslíme. FAČR má nějakou svou sportovní strukturu. Budeme se chtít podívat, jak se pracuje s mládeží, na akademie, na strukturu soutěží,“ poznamenal Šmicer

„Záběr bude široký. Když budeme požádáni, můžeme diskutovat i o reprezentačních celcích, nejen o áčku," doplnil.

„Někde proběhlo, že Sportovní rada bude jmenovat reprezentační trenéry, to musím vyvrátit. Tahle kompetence zůstává výkonnému výboru. Ale na druhou stranu jsme rozumní a všechny věci, které se budou týkat sportu, budeme s radou konzultovat,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.

Rada má pomoci obsadit místo sportovně-technického ředitele, na které nové vedení už delší dobu hledá vhodné jméno.

„Je to jedna z prvních priorit. Zkusit navrhnout třeba tři čtyři jména a od toho se odrazit. Ve struktuře FAČR je to důležitá pozice. Nechceme hledat nějakého boha, který tenhle post spasí. Ale máme nějaké nároky, které to jméno bude muset splňovat, abychom ho na tuto pozici navrhli,“ dodal Šmicer.