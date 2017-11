'Nedá se to dělat jako vedlejšák.' Funkce předsedy FAČR má být placená, shodují se oba kandidáti

„Funkce předsedy FAČR je funkcí výkonnou a exekutivní. Z hlediska času a lidské kapacity je natolik náročná, že by se mělo jednat o funkci placenou,“ říká šéf marketingové agentury STES a jeden z kandidátů na předsedu fotbalové asociace Martin Malík.

Fousek i Malík věří, že mají podporu. Volba šéfa FAČR ale může opět skončit patem Číst článek

Tomu se 12. prosince v Nymburce postaví bývalý generální sekretář svazu a funkcionář FIFA i UEFA Petr Fousek, který má v této otázce stejný názor.

„Fotbal představuje obrovské odvětví, neskutečný záběr, nároky, spoustu zodpovědných rozhodnutí a byznys. Nedá se to dělat jako vedlejšák, dobrovolně na koleně,“ vysvětluje.

Plat nedostávaly ani nejvýraznější postavy ve funkci - František Chvalovský, Ivan Hašek nebo Miroslav Pelta. Naopak Jan Obst a Pavel Mokrý peníze pobírali.

„Nebyl jsem příznivcem tzv. dobrovolného předsedy v éře předsedů Pelty či Haška. Předseda je profesionální politik a manažer. Musí takto být i odměňován,“ pokračuje Fousek.

Ať už se ale v prosinci stane předsedou on, nebo Malík, změna jen tak nenastane. Nejdřív bude zapotřebí upravit stanovy, což se nyní v prosinci neplánuje. Návrh by se mohl dostat nejdříve na program řádné valné hromady příští rok.

Až potom by se případně řešila výše předsednické odměny. „Je logické, že to vyžaduje úpravu stanov, takže to není změna, která by byla proveditelná rychle a bez nějakého předchozího jednání a konsenzu,“ dodává Malík.