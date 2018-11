FAČR neřídí jen jeden člověk, odmítá předseda Malík, že by českému fotbalu vládl Roman Berbr

„Těžší, než jsem předpokládal,“ hodnotí Martin Malík necelý rok, kterým zatím strávil v pozici předsedy Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

Od loňského prosince musí čelit řečem, že je jen loutkou místopředsedy Romana Berbra.

„Především je to o tom, že fotbalovou asociaci neřídí jen jeden člověk. To znamená, že ji neřídí jen předseda Malík, nebo místopředseda Berbr. Ve stanovách se říká, že asociaci řídí předseda a jeden z místopředsedů. Z mého pohledu je naprosto legitimní to, že pokud děláme určitá rozhodnutí, tak je třeba najít konsenzus na úrovni těchto dvou lidí. A samozřejmě zásadní věci pak řeší výkonný výbor hlasováním, pokud je to potřeba,“ říká Malík.

Podle vlastních slov je Malík jediným člověkem ve Fotbalové asociaci, který je schopen i ochoten jít s Berbrem do sporu. Při těch slovech působí sebevědomě, ale sám přiznává, že by raději řešil jiné věci než fotbalovou politiku.

„Přestože jsem se domníval, že bude daleko víc prostoru pro to věnovat se ryze fotbalovým tématům, je to stále o té fotbalové politice. Domnívám se, že poměr mezi sportovní prací a politikou by měl být úplně obrácený, než je,“ trápí Martina Malíka.

V poslední době musí především řešit odchody zaměstnanců FAČR.

„Pokud se rozhodnou s námi dál nespolupracovat, ať už sami nebo to budou veřejně prezentovat, tak tam náš zájem o pokračování ve spolupráci není. Ti, kteří chtějí pro fotbal pracovat a jsou odborníci, kteří své práci mnohdy obětují víc, než by nutně museli, to jsou lidé, o které zcela jednoznačně stojím a kteří by měli ve fotbale pracovat dále,“ říká Malík.

Na konci roku skončí generální sekretář Rudolf Řepka. Kvůli nedoloženým výdajům na služební kreditní kartě musel odejít šéf sportovně technického oddělení Michal Prokeš. Proti jeho konci následně vystoupila většina trenérů mládeže a regionálních akademií. Ti teď hrozí také koncem a situaci tak bude řešit úterní výkonný výbor Fotbalové asociace.