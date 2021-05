Fouskovi se nelíbí chystaná schůzka v sídle Fotbalové asociace. ‚Není na tom nic divného,‘ reaguje Poborský

Až doteď byl boj o vládu nad českým fotbalem vcelku klidný, ale dva týdny před volbami předsedy svazu se docela nahlas ozval jeden z kandidátů. Podle Petra Fouska vedení Fotbalové asociace ČR nehorázným způsobem zasáhlo do předvolební kampaně, ve které podle něj zvýhodňuje dalšího kandidáta na předsedu Karla Poborského. Praha 14:45 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Poborský | Zdroj: Profimedia

„Svaz by měl i v zájmu své vlastní ochrany a demokratičnosti a transparentnosti nabídnout účast všem kandidátům,“ řekl Radiožurnálu Petr Fousek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle Petra Fouska vedení Fotbalové asociace ČR zvýhodnilo jiného kandidáta na předsedu Karla Poborského. Více v příspěvku Davida Nyče

Kandidátovi na post předsedy FAČR se ani trochu nelíbí, že zaměstnanec Fotbalové asociace, sekretář řídící komise pro Čechy Jan Hořejší, zval na schůzku s Karlem Poborským zástupce klubů ze třetí ligy a divizí. I oni mohou svými hlasy ovlivnit volby předsedy, a tohle setkání by prý zase mohlo ovlivnit jejich rozhodování.

„Když je pozván pan Poborský, tak by měl být pozván i Vladimír Šmicer a já. Teď dojde k diskuzi o tom, proč jen ten, a ne onen, a proč je to na svazové půdě a organizuje to svazový zaměstnanec,“ podotkl pro Radiožurnál Fousek a svá slova podpořil ještě v tiskové zprávě.

„Takováto neuvěřitelná zvýhodňování jsme znali v éře Romana Berbra, ale tento případ jasně potvrzuje, že jeho odchodem se pro některé lidi nezměnilo zhola nic a chtějí pokračovat ve stejném duchu,“ uvedl.

„Vůbec nevím, o co panu Fouskovi jde. Snaží se vyhrát volby, jak umí, ale na tomhle já nic divného nevidím,“ reaguje Karel Poborský, kterému Fousek vyčítá i to, že se chtěl se zástupci klubů sejít na Strahově na půdě asociace.

„Ať se vyjadřuje, jak chce, pro mě je to trochu nepochopitelné. Řídící komise pro Čechy má svoje místo a svou adresu na FAČR. Takže z logiky věci si nebudou najímat nějaký hotel, když jsou tam doma. Předpokládám, že on si o schůzku zažádá také, nebo tak už učinil. Pravděpodobně mu bude také vyhověno,“ dodal bývalý dlouholetý reprezentační záložník.

Ozvala se i Slavia

Podle Poborského mohl jeho protikandidát Petr Fousek už dávno udělat totéž, což potvrzuje také generální sekretář Fotbalové asociace Jan Pauly.

‚Chci očistit fotbal.‘ Šmicer kandiduje na šéfa českého fotbalu, podporu má od Tvrdíkovy Slavie Číst článek

„Není nic netransparentního na tom, že se takové schůzky účastní jen někteří z kandidátů. Pouze oni o schůzku s touto skupinou delegátů požádali, nikdo další o ni nepožádal. Pokud by podal takovou žádost někdo další, bude mu okamžitě vyhověno,“ uvedl Pauly.

Třeba lidem z vedení fotbalové Slavii ale tohle vysvětlení nestačí. V prohlášení uvedli, že jsou hluboce zklamaní z takového jednání.

„Demokratičnost a férovost voleb jsou společně s volbou respektovaných kandidátů a obnovením transparentnosti rozhodovacích procesů základními pilíři, které veřejnost, partneři a sponzoři od fotbalu právem očekávají,“ stojí v prohlášení na webu vršovického celku.

„Volební kampaň organizovaná aparátem FAČR na jeho půdě pro kandidáty výhradně jednoho týmu – kandidáta na předsedu Karla Poborského a místopředsedu Martina Malíka a za účasti generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho považujeme za porušení všech výše uvedených principů,“ uvedla Slavia.