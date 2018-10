Na vypjatou atmosféru jsem zvyklý, říká Prokešův nástupce ve FAČR Jiří Kotrba

Ve fotbalové lize odkoučoval přes 340 utkání, se Spartou jako trenér vyhrál titul a dovedl ji do osmifinále Ligy mistrů. Teď se stal Jiří Kotrba novým sportovně-technickým ředitelem české fotbalové asociace. Ve funkci nahradil Michala Prokeše, který skončil poté, co se nedohodl na nové smlouvě. Praha 16:28 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kotrba v době, kdy s Josefem Csaplárem vedli Slovan Liberec. | Foto: ČTK

„Telefonovali mi tento týden a bylo to z vedení svazu. Je to velký závazek a velké vyznamenání,“ řekl Kotrba Radiožurnálu krátce po tom, co byl oficiálně potvrzen jeho přesun na Strahov.

Jako nový šéf sportovně-technického úseku bude mít na starost třeba projekt regionálních fotbalových akademií, který pomáhal rozjet Kotrbův předchůdce Michal Prokeš.

„Je to věc, která nejde zrušit a určitě je správná. Já samozřejmě můžu mít a mám svoje představy, ale v tuhle chvíli je zbytečné to říkat, protože to je obsáhlá a široká otázka,“ řekl Kotrba.

Šedesátiletý Kotrba nepřichází na FAČR v ideálním období. Prokešův konec ve funkci totiž odstartoval vlnu dalších odchodů. Vzápětí se na ukončení spolupráce s vedením asociace dohodl generální sekretář Rudolf Řepka a následně výkonný výbor odvolal z komise rozhodčích šéfa projektu videorozhodčích Romana Hrubeše.

„Vždycky když se řeší nějaký problém, je napjatá atmosféra. Jsem na to zvyklý a nemám s tím problém“ přesvědčuje Kotrba, že napjatá atmosféra ho při práci nijak neovlivní.

Výčet lidí, kteří opustili své funkce v asociaci, ale nemusí být konečný. Na protest proti odchodu Michala Prokeše zvažují rezignaci někteří trenéři mládežnických reprezentací a o své budoucnosti přemýšlí i výkonný ředitel regionálních akademií Karel Poborský. Tím se ale Jiří Kotrba nezabývá.

„Jsou to všichni významní trenéři a Karel bývalý hráč, ale já si s tímhle vůbec nedělám starosti. Každý je v tomhle smyslu nahraditelný a i Karel si musí uvědomit, že jsou i jiní reprezentanti a že má nějaký závazek k práci, kterou rozdělal. A utéct od ní beru jako zbabělost,“ říká Jiří Kotrba.