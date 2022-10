Fanklub defenzivního fotbalu se rozplývá, španělský Burgos CF remizoval 0:0 šestkrát během měsíce

Možná už jste někdy slyšeli o Fanklubu defenzivního fotbalu, který miluje výsledek 0:0 a přihmouří oko nad vítězstvím 1:0. Gólové přestřelky tito fanoušci považují za bláznovství. V této sezoně jim dělá velkou radost španělský klub Burgos CF. Ten sice hraje jen druhou ligu, ale první gól dostal až v 11. kole sezony. Burgos (Španělsko) 17:25 17. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Burgos CF inkasoval první branku v lize až v 11. kole | Zdroj: Profimedia

Byl to šok. Marcos Paulo, útočník regionálního rivala z Mirandesu, ukončil Burgoskou sérii bez inkasovaného gólu. Navíc se mu to povedlo v nastavení druhé půle a ještě to byl gól na 1:1.

Ale protože se v zápase zkoumala spousta situací na videu, tak se hrálo skoro o čtvrt hodiny déle a ve 102. minutě rozhodl o výhře domácích El Ghezouani. O pár chvil později si už Maročan užíval hromadnou oslavu s fanoušky.

V Burgosu mají hodně důvodů k radosti, po jedenácti kolech jsou na třetím místě v soutěži a můžou reálně pomýšlet na postup do La Ligy.

Před sezonou přitom měli spíše záchranářské plány, ale díky skvělé obraně a skóre 8:1 se drží na třetím místě.

Útočník El Ghezouani popsal, co po něm chce trenér Calero při tak obranné filosofii: „Práci. A zase práci. Mám se snažit co nejdéle udržet balón. Hlavně aby kluci v obraně nabrali kyslík.“

Obranný styl Burgosu se moc líbí českému Fanklubu defenzivního fotbalu, který na Facebooku sleduje přes 20 tisíc lidí.

„Šest bezbrankových remíz v 11 zápasech je velký příslib pro španělský, evropský i světový fotbal. Je tam dostatek úcty k obraně a dostatek pohrdání k ofenzivě. Takže ano, nám se to líbí,“ rozplývá se mluvčí Fanklubu defenzivního fotbalu pan A. K., který se brání odhalení identity tak jako hráči Burgosu gólovým hodům.

Los Blankonegros, jak se hráčům Burgosu přezdívá, „selhali“ jen v 9. kole, když porazili Alavés vysoko 3:0.

K tomuto zápasu A.K. mimo mikrofon sdělil: „S nulovým komentářem, prosím.“