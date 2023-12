Policista mířil na fotbalové fanoušky zbraní. ‚Žádný konflikt se přitom neodehrál,‘ tvrdí mluvčí Teplic

Fotbalový zápas 19. kola nejvyšší soutěže mezi Spartou a Teplicemi měl hořkou dohru. Na fotografii byl zachycen příslušník Policie České republiky volně manipulující se zbraní. Policie ve svém prohlášení označila zbraň za „vrhač míčků“, která pomohla k deeskalaci konfliktu na tribunách. Tiskový mluvčí a ředitel komunikace teplického klubu Martin Kovařík pro server iROZHLAS.cz řekl, že se však žádné potyčky na stadionu neodehrávaly. Praha 14:09 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inkriminovaný moment mezi Policí ČR a fanoušky po skončeném utkání nejvyšší fotbalové soutěže mezi pražskou Spartou a Teplicemi | Foto: Kryštof Rund @KrystofRund | Zdroj: Twitter, iROZHLAS.cz

Policie v prohlášení na sociální síti X situaci vysvětluje tím, že na tribunách stadionu na pražské Letné se schylovalo ke konfliktu, který policisté svou přítomností rozehnali. Policista v ruce drží nikoliv střelnou zbraň, ale takzvaný „vrhač míčků“, který použít nemuseli.

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz se ředitel marketingu, komunikace a tiskový mluvčí Teplic Martin Kovařík proti tomuto tvrzení ohrazuje. Podle něj se při zápase k žádnému konfliktu neschylovalo.

V sektoru s našimi fanoušky jsem nebyl, byl jsem při zápase na lavičce a ve chvíli, kdy se tohle dělo asi na tiskovce, ale tohle je přeci blbě @Vit_Rakusan, ne? ‍♂️ https://t.co/CrcTUSEmxS — Martin Kovařík (@Kovi20) December 17, 2023

Máte podrobnější informace, co se po nedělním zápase dělo? Dostal jste zprávu přímo od Policie ČR?

Informace mám pouze od našich fanoušků, kteří byli v sektoru přítomni. Jsou to běžní fanoušci, se kterými jsem v kontaktu. Co mi říkali, tak tam probíhalo hecování a pořvávání od fanoušků Sparty z jejich ochozů, ale nic, co by se vymykalo běžným mezím.

Na sparťanský stadion v Praze na Letné dorazila spousta fanoušků Teplic. Přijali jste nějaká speciální opatření, ať už váš klub, nebo v komunikaci se Spartou?

Nic speciálního jsme nechystali. Probíhal kontakt mezi SLO (Supporter Liaison Officer) obou klubů. Ten je vždy přítomen přímo v sektoru, takže ti komunikovali mezi sebou o počtu a dalších věcech.

Byl nedělní zápas označeni Policií ČR za rizikový?

Mám pocit, že nebyl. To je spíše otázka na Spartu, v komunikací s policií je vždy domácí klub. To se řeší na poradách před ligou. To je i u nás, když sem přijede soupeř. V komunikací s policií jsem osobně nebyl.

Zaznamenal jste v nynějším kalendářním roce problém s fanoušky jak Teplic, tak s těmi hostujícími na stadionu Na Stínadlech?

Nic významného. Samozřejmě, někdy se stane, že na hřiště přiletí kelímek, když se hra zdržuje na jedné či druhé straně. Poté máme zkušenosti s drobnou pyrotechnikou, ale nic významného, co by mělo vést k nepokojům nebo potyčkám mezi jednotlivými tábory. To se nedělo, neděje a ani v neděli se nedělo.

Ředitel komunikace pražské Sparty Ondřej Kasík se pro server iROZHLAS.cz vyjádřil v textové zprávě. „K tématu ještě nemáme veškeré potřebné informace a nutné podklady a vyjádření zúčastněných stran,“ dodal Kasík.

Policista drží v ruce takzvaný vrhač míčků, nikoli střelnou zbraň. Na ochozu totiž v tu chvíli eskaloval konflikt a policisté byli připravení situaci řešit. Jejich přítomnost na místě stačila k tomu, aby hrozící konflikt skončil. Vrhač míčků tedy nemuseli použít. #policiepha https://t.co/LufKTQcqp9 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 18, 2023