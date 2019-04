Registr fanoušků i automatické rozpoznávání obličejů. Jak se zbavit pyrotechniky na stadionech?

Vezmete připravenou plastovou přepravku a dáte do ní peněženku, klíče, mobil, notebook, pásek a další věci obsahující kov. Pošlete ji skrz skener a sami projdete bezpečnostním rámem. Tuhle proceduru známe z letištních kontrol skoro všichni. Proč by to tedy nemohlo podobně fungovat i na fotbalových stadionech?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Registr fanoušků i automatické rozpoznávání obličejů. Český fotbal řeší, jak se zbavit pyrotechniky na stadionech

„Každý, kdo slyší tuhle reportáž a cestuje někdy letadlem, ví, jak dlouho trvá naplnění jednoho letadla. Kdybychom chtěli pracovat s rámy a zároveň skenery, napouštěli bychom stadion dlouhé hodiny předtím, než zápas začne,“ vysvětluje ředitel komunikace fotbalové Sparty Ondřej Kasík.

„Rámy, které jsou využívané na některých sportovištích, určitě neodhalí všechnu pyrotechniku. Primárně totiž detekují kov,“ dodává.

Chystá se změna legislativy

Účinnější a vhodnější by podle Kasíka mohla být změna legislativy. „Ve chvíli, kdy radikálovi hrozí maximálně přestupkové řízení a zaplacení nižší pokuty než za parkování na modré zóně v centru Prahy, míjí se naše snaha účinkem.“

Brzy by se to mohlo změnit. „Chceme zavést protiprávní jednání na úrovni přestupku – vnášení pyrotechniky, nejen na stadionu, ale i při cestě na stadion,“ říká Lubomír Janků z ministerstva vnitra. „Sankce bude od 20 do 100 tisíc ve správním řízení.“

„Částka vypadá hrozivě,“ přiznává člen kotle Baníku Ostrava. „Tyhle výhrůžky tady ale už byly xkrát. Je to nepříjemné, ale pyro na stadionech bude vždycky.“

Karta fanouška v Česku není

Připravuje se také registr problémových fanoušků, ruku v ruce s tím se nabízejí turnikety s rozpoznáváním obličejů, aby se nezvaní hosté navzdory zákazu vstupu na tribunu stejně nedostali. Jenže pro řadu klubů by to mohlo být příliš drahé řešení.

Podmínečně uzavřená tribuna na dva zápasy a pokuta 100 tisíc. Slavia bude pykat za chování fanoušků Číst článek

V některých zemích také mají takzvanou kartu fanouška, kterou musí mít každý, kdo chce na ligový stadion. To česká nejvyšší soutěž odmítá jako zbytečný krok. Dalším řešením – a opět je otázkou, jestli nutným – by mohlo být po větších incidentech zavřít danému klubu část stadionu nebo zakázat jeho fanouškům cestovat na venkovní zápas.

V české lize k takovým trestům sahá disciplinární komise výjimečně. „Primárně nechceme hrát fotbal před zavřenými stadiony a nechceme kvůli dvaceti lidem dalším dvěma tisícům lidí způsobit komplikace v tom, že nebudou moct jít na svůj stadion,“ vysvětluje šéf české ligy Dušan Svoboda.