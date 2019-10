Fanoušci Slavie ohromili i hráče Dortmundu. Klubový šéf Tvrdík se rozplýval blahem

Na domácí premiéru Ligy mistrů se připravovali možná ještě důkladněji než fotbalisté. Dlouho dopředu vymýšleli a vyráběli chorea, museli si poradit i s nepříznivým počasím. Konečný výsledek to ale neovlivnilo. Předstvení fanoušků z Tribuny Sever při prvním domácím zápase Slavie Ligy mistrů v Edenu zapůsobilo i na soupeře.

Hráči Dortmundu jsou sice na masivní podporu z ochozů zvyklí, vždyť jejich jižní tribuna na Vestfálském stadionu pro 25 tisíc lidí je povážována za nejsilnější fanouškovský kotel v Evropě. Přesto bylo vidět, že se hráči německého celku při odchodu do šaten po vítězném zápase na chvíli zastavili na hřišti a se zaujetím sledovali děkovačku slávistické Tribuny Sever.

„Bylo to velmi působivé. Slyšel jsem je, už když jsme vcházeli na hřiště. Bylo to jako malá ‚žlutá zeď‘ u nás na Vestfálském stadionu. Byla tady hezká atmosféra a viděl jsem na domácích hráčích, jak ji využívali. Fanoušci jsou velkou součástí hry tím, jak dovedou vytvořit tlak na soupeře. To dělají u nás taky. Říkal jsem jednomu z vašich hráčů, že to na mě hodně zapůsobilo, ale ať si počkají, až přijedou k nám do Dortmundu,“ popsal Radiožurnálu záložník Dortmundu Thomas Delaney.

Zápasy Slavie v LM 2019 ■ 17. září: 18:55

Inter Milán - Slavia Praha 1:1

■ 2. října: 18:55

Slavia Praha - Dortmund 0:2

■ 23. října: 21:00

Slavia Praha - Barcelona

■ 5. listopadu: 18:55

Barcelona - Slavia Praha

■ 27. listopadu: 21:00

Slavia Praha - Inter Milán

■ 10. prosince: 21:00

Dortmund - Slavia Praha

V minulé sezoně našla UEFA na fandění slávistů v pohárových zápasech i několik vad a také je za ně potrestala. V novém ročníku však zatím příznivci sešívaných nedali Evropské fotbalové unii žádnou záminku k sankcím.

Podporu fanoušků veřejně pochválil i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Nadšení byli i hráči, i když při fyzicky náročném duelu neměli tolik času sledovat všechna chorea Tribuny Sever, která stála zhruba sto padesát tisíc korun.

„Fanoušci jsou v poslední době výborní a tak bych jim chtěl touto cestou moc poděkovat,“ řekl Radiožurnálu záložník Lukáš Masopust. A nejen jemu se díky podpoře fanoušků lépe zvládala ohromná porce kilometrů, kterou slávisté při boji s atleticky i technicky vyspělým favoritem dohromady jako tým naběhali.

Podporu z hlediště si pochvaloval i obránce Ondřej Kúdela, kterého jen mrzí, že se tým při domácí premiéře nepodělil s fanoušky o gólovou radost. „Vytváří bouřlivou atmosféru a to nejen Tribuna Sever, ale i celý stadion,“ poděkoval fanouškům.

Po remíze 1:1 na hřišti Interu Milán a porážce 0:2 s Dortmundem, budou mít slávisté další příležitost potěšit své příznivce 23. října, kdy opět na svém stadionu přivítají Barcelonu.

Liga mistrů (PLATNÉ K 3. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Dortmund 2 1 1 0 2:0 4 2. Barcelona 2 1 1 0 2:1 4 3. Inter 2 0 1 1 2:3 1 4. Slavia 2 0 1 1 1:3 1