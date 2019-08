Je to reakce, která trestá všechny ostatní a ne viníky, říká fanynka o zavření stadionu Slavie

Někteří skalní příznivci fotbalové Slavie z tribuny sever už kvůli radikálnějším a problémových fanouškům z takzvaného kotle zažádali o výměnu permanentky na jinou tribunu. Za poslední půlrok totiž Slavia měla právě severní část stadionu v Edenu několikrát zavřenou vinou neukázněného chování některých fanoušků a teď kvůli nim na jeden domácí zápas nesmí vůbec nikdo. Praha 16:42 2. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slavie před svými fanoušky. | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace přísně potrestala fotbalovou Slavii za používaní zakázané pyrotechniky a vhazování světlic do sektoru hostí v posledním domácím ligovém utkání.

Slavia pyká za výtržnosti fanoušků, domácí zápas proti Liberci odehraje před prázdným stadionem Číst článek

Vedení vršovického klubu musí mimo jiné zaplatit čtvrtmilionovou pokutu a na příští domácí zápas proti Liberci nesmí pustit do Edenu žádné fanoušky. Většina těch slávistických s permanentkou tak pyká za chyby jiných - v tomhle posledním případě za skupinu asi 11 výtržníků.

„Připadá mi, že to je reakce, která trestá všechny ostatní a ne ty viníky, kteří to reálně udělali. Že trestá řekněme zákazníky, kteří si zaplatili permanentní vstupenky, aby mohli chodit na fotbal, ale teď nemůžou,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus vystudovaná socioložka a zároveň také fanynka pražské Slavie Kateřina Kňapová, která už čtvrtou sezonu vlastní permanentku do Edenu a čas od času i chodila na tribunu sever.

Slavii zřejmě opustí další opora, záložník Zmrhal jedná o angažmá s nováčkem Serie A Číst článek

Kvůli tamější skupince nepřizpůsobivých fanoušků někteří další příznivci červenobílých teď zvažují, co dál, aby nepřicházeli o zápasy svého oblíbeného týmu. Jednou z možností, jak mohou zmínění fanoušci situaci řešit, je to, že by vyměnili svou už zakoupenou permanentku na tribunu sever jinam, do jiného klidnějšího sektoru.

Předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík dokonce už uvedl, že asi stovka takových už klub kontaktovala. A Slavia jim podle vyjádření tiskového mluvčího Michala Býčka vyhoví. Jak ale vedení zajistí, aby právě mezi nimi nechtěli přejít do jiné části hlediště také ti, za které klub pyká?

„To je samozřejmě těžká otázka, ale věříme, že ti fanoušci, kteří chtějí změnit svůj sektor z tribuny sever za nějaký jiný, nebudou ti, kteří páchají trestnou činnost, za kterou je pak klub pokutován a trestán. Víme o našich fanoušcích na tribuně sever, jací jsou, kdo to zhruba je a tak dále, takže dokážeme odhadnout, kdyby v těch žádostech byl někdo, s kým byly třeba v minulosti problémy,“ vysvětluje Michal Býček, mluvčí pražské Slavie, která stále ještě také zvažuje odvolání proti trestu Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.