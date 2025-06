‚Neexistuje žádné bezpečné použití pyrotechniky.‘ Policie jednala se zástupci fotbalových klubů

Zástupci prvoligových fotbalových klubů usilují o to, aby policie omezila svá opatření při utkáních a přenesla více odpovědnosti na pořadatele. Policisté jim na společném semináři ve Sněmovně připomněli, že fotbalové stadiony jsou takzvanými měkkými cíli a že policie vychází z bezpečnostních informací, které čerpá mimo jiné přímo z fotbalového prostředí. Praha 18:19 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní složky před stadionem pražské Slavie | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zároveň avizovali, že neustoupí ohledně zmírnění zákazu pyrotechniky na zápasech. K dalším požadavkům klubů patří možnost širšího využití kamer s rozpoznáváním obličejů či sjednocení policejních opatření v jednotlivých městech.

„Policie nemá zájem na tom zbytečně organizovat bezpečnostní opatření, nafukovat je a vydávat za ně zbytečně velmi vysoké náklady. Máme spoustu jiné práce a užitečnější, než stát před stadiony a dělat tam komparz. Bohužel je to realita dnešních dní,“ konstatoval ředitel pořádkové policie Petr Koutný.

Reakce na loňskou válku ve finále poháru. FAČR slibuje razantní opatření, databáze hříšníků ale chybí Číst článek

Podle něj počet policistů nasazených na fotbalová utkání klesl v posledních letech na polovinu - zatímco v roce 2019 připadalo na jednoho nasazeného policistu v průměru 47 fotbalových fanoušků, loni jich bylo 92. Koutný připomněl, že prioritou policie není jen bezpečnost na stadionu, ale také před ním, a to i před utkáním a po něm.

Zástupci prvoligových klubů spolupráci s policií vesměs chválili. Kritizovali ale například rozdílnou úroveň policejních opatření v různých městech. Koutný připustil, že zkušenosti velitelů opatření se v různých krajích liší, což se podle něj v kvalitě opatření logicky odráží. Uvedl, že policie velitele průběžně vzdělává.

Přítomní policisté i zástupce ministerstva vnitra se shodli na tom, že pyrotechnika nemá na stadionu co dělat. „Neexistuje žádné bezpečné použití pyrotechniky na stadionech,“ zdůraznil šéf odboru obecné kriminality policejního prezidia Jaroslav Hrabálek. Označil to za jedno z témat, na němž se policie s kluby ani jejich fanoušky neshodne.

Fotbal a fanoušci:

Kulatý stůl je právě v polovině. Zajímavé výstupy. Teď @OndrejKasik konkrétní příklady, jak mají fotbalové kluby svázané ruce při řešení s problémovými fanoušky… pic.twitter.com/VsDMiRKDrm — Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 12, 2025

Zástupcům klubů dále vadí, že nemohou smysluplně využívat kamerový systém k rozpoznávání obličejů, který si přitom kluby musely na stadiony nainstalovat. Úřad na ochranu osobních údajů trvá na tom, že by to bylo v rozporu s pravidly GDPR. Ke změně bude zapotřebí úprava legislativy, přičemž ministerstvo vnitra aktuálně zvažuje její zapracování do zákona o podpoře sportu.

'Jako kino nebo divadlo'

Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík žádá certifikaci bezpečnostních agentur a rozšíření pravomocí jejich pracovníků, aby nutnost přítomnosti policie na stadionu byla minimální. Vyslovil se také pro uzavření smlouvy s policií, podle níž by se zápasy rozdělily na rizikové a nerizikové. Nerizikových je podle něj 95 procent utkání a neměl by u nich být rozdíl v přístupu „mezi návštěvou stadionu nebo kina či divadla“.

Slavia i Sparta dostaly pokutu za výtržnosti fanoušků. Za facku soupeři zaplatí i bývalý lékař Sparty Číst článek

„Jsme také připraveni převzít větší odpovědnost za organizaci svých fanoušků na výjezdech. Potřebujeme větší spolupráci s policií,“ prohlásil Tvrdík.

Podle Koutného ale není možné rozdělit zápasy podle nějaké předem dané šablony. „Vždycky je potřeba vycházet z aktuálních informací a z minulých zkušeností,“ podotkl. Na kritiku toho, že policie nasazuje ke stadionům i koně a psy, reagoval tak, že policie v určitých situacích demonstruje sílu z preventivních důvodů, aby zastrašila potenciální útočníky z řad fanoušků.

Představitelé Sparty zase poukázali na problém s efektivním zamezením vstupu nežádoucích lidí na stadion. „Soudy po nás chtějí součinnost, ale nemáme ji jak realizovat,“ podotkl generální ředitel klubu Tomáš Křivda.

Šéf klubové komunikace Ondřej Kasík zmínil konkrétní případ, kdy klubu přišel pravomocný rozsudek o tom, že konkrétní člověk má zákaz vstupu na utkání. Sparta ale zjistila, že muž nevlastní permanentku ani není v seznamu fanoušků, takže ho klub nemá při vstupu šanci dosledovat.

Právě teď máme možnost u “hranatého” stolu Poslanecké sněmovny diskutovat témata spojená se zajištěním bezpečnosti na stadionech s poslanci @PatrikNacher a @j_havranek, zástupci Policie a dalšími stakeholdery. Debatu můžete sledovat online na https://t.co/L87Yhe7Idt. pic.twitter.com/2DIdS7wwRI — Tomas Krivda (@tomkrivda) June 12, 2025