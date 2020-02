Incident fanouška s trenérem Sparty: ‚To se nesmí stát,‘ varuje Straka a vzpomíná na výhružky

Vedení fotbalové Sparty se zabývá událostmi z posledního ligového kola a mimo jiné také prací pořadatelské služby na domácím stadionu na Letné. Zatím bez dalších podrobností to Radiožurnálu potvrdil mluvčí klubu Ondřej Kasík. Při víkendovém zápase s Libercem, se kterým Pražané prohráli 0:2, se totiž dostal nespokojený fanoušek pražského klubu až k trenérovi Václavu Jílkovi. Praha 19:57 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Václav Jílek musel během utkání s Libercem řešit slovní výměnu s neukázněným fanouškem | Zdroj: Profimedia

Za nevídanou věc označil bývalý trenér fotbalové Sparty František Straka víkendový incident na Letné, kde se nespokojený fanoušek dostal až k trenérovi Václavu Jílkovi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle trenéra Františka Straky nesmí chování fanoušků překročit určitou hranici

Skandování domácích fanoušků Jílek ven při zápase Sparty s Liberce, kde hosté nakonec vyhráli 2:0, bylo jen jedním z projevů jejich nespokojenosti



„To aby atakoval někdo z fanoušků trenéra, to absolutně nejde. To se tady nesmí stát. Když pak vidíte fotbal v zahraničí, tak tam fanoušky taky provázejí emoce, ale aby se někdo dostal k trenérovi, to jsem ještě neviděl,“ říká bývalý trenér Sparty František Straka, který se na situaci díval přímo na stadionu. Václav Jílek ale po zápase mluvil o incidentu smířlivě.

„Tam nebylo nic, že by byl sprostý. Vyjádřil prostě nespokojenost nad výsledkem a hrou,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Jílek.

Ve Spartě žádná novinka

Podobné i větší negativní emoce už ale v minulosti na Letné doprovázely i jiné trenéry.

„Hřebík ven“ si z tribun letenského stadionu vyslechl v roce 2005 Jaroslav Hřebík, kterého musela dokonce střežit ochranka. Později zadržený muž, trenérovi vyhrožoval po telefonu napadením, pokud ze Sparty neodejde. Ne vždy ale stály za zlobou fanoušků Sparty nepříznivé výsledky.

Františku Strakovi v roce 2011 poté co začal trénovat Slavii vandalové posprejovali dům - kde mimo jiné stálo: „Zradils Spartu.“

„Říkám to rovnou, měl jsem strach. Nevěděl jsem, co se stane, žil jsem v nejistotě, bál jsem o svoji rodinu. Vyhrožovali nejen mě, ale i manželce a mé dceři, tak to už byl ten poslední krok,“ povídá František Straka, který na jednu stranu chápe negativní reakce fanoušků kvůli aktuálním výsledkům, ale na druhou nesmí jejich nespokojenost přesáhnout určité hranice.