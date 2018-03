Až na Hronka mě nikdo nepřesvědčil, zlobí se Petržela. Nový zlínský trenér prohrál i podruhé

Fotbalisté Zlína zůstávají v jarní části první ligy stále bez vítězství. Platí to i po utkání v Teplicích, ve kterém účastník letošního ročníku Evropské ligy podlehl 1:2. Týmu nepomohla ani trenérská výměna. Pod novým koučem Vlastimilem Petrželou mužstvo prohrálo oba zápasy a ještě k tomu se u jednoho hráče zřejmě objevila záhadná alergie. Teplice/Zlín 16:09 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Petržela | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Při své premiéře na zlínské střídačce proti Jablonci měl Petržela kompletně vystřídáno už v poločase. V Teplicích třetího hráče vyměnil v 65. minutě. Trochu překvapilo, že poslal ze hřiště o půli střídajícího Matejova, který se ale výrazně podílel na inkasované rozhodující brance.

„Zeptejte se Matejova, to bude nejlepší. Prý měl nějakou alergii, nevím na co, možná na mě. Bylo to neskutečné, chystali jsme střídání, chtěli jsme se tam dát útočníka a nemohli jsme. Jeden se zranil, druhý dostal alergii a třetí nemohl dýchat,“ vysvětlil Vlastimil Petržela střídání.

Oproti duelu s Jabloncem udělal hned pět změn v zahajovací jedenáctce. „Všechny je chci poznat. Ty hráče, kteří nehráli minule, jsem stejně střídal, takže asi hráli špatně. Dostali šanci jiní, ale že by mě někdo přesvědčil, kromě Hronka, to říct nemůžu. Se to vystřílí“ prohlásil Petržela.

Do dalších zápasů, ať už pohárového v Hradci Králové nebo ligového příští neděli s Plzní, navíc nemůže počítat s kapitánem týmu. Tomáš Janíček se v Teplicích zranil.

„Když se zranil, tak se obrana narušila a už nepracovala dobře. Hnaníček ho nenahradil a udělal stejnou chybu jako v minulém zápase. Nezajišťují se, nezvládají souboje jeden na jednoho. To si v dnešním fotbale nikdy nemůže dovolit,“ štvaly zkušeného kouče zbytečné chyby.

Vlastimil Petržela by méně košatě mluvit v médiích a více pracovat s mužstvem. Ve Zlíně to má za nula bodů při skóre 1:6... #sestupovabrynda — Radek Sprynar (@SprynarRadek) 10 March 2018

„Trenér je razantní, on takový je. Ale za týden nebo čtrnáct dní je těžký změnit koncept hry. Chtěl v nás probudit bojovnost, když už to nejde. Ale tyhle góly, co dostáváme, to není náhoda. Už se to opakuje čtvrtý zápas,“ měl jasno střelec jediné zlínské branky v Teplicích Petr Hronek.

Našly se ale i drobná pozitiva. Třeba, že Fastav už nehrál nohejbal, za který označil nakopávou proti Jablonci trenér Petržela.

„Radikálně jsme změnili tréninky, ale chce to čas. Nějaký posun byl, ale pořád je to málo a musíme o 150 procent přidat, protože začíná jít do tuhého,“ uvědomuje si Petr Hronek.

A pohled na tabulku mu dává za pravdu. Na předposlední Brno má jedenáctý Zlín jen dvoubodový náskok a příště hraje s první Plzní.

HET liga (PLATNÉ K 11. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. SK Slavia Praha 20 12 5 3 34:9 41 3. SK Sigma Olomouc 20 10 6 4 25:14 36 4. AC Sparta Praha 20 9 7 4 26:15 34 5. FC Slovan Liberec 19 10 4 5 27:20 34 6. FK Jablonec 20 9 6 5 30:21 33 7. Bohemians Praha 1905 20 7 7 6 18:16 28 8. FK Teplice 20 7 6 7 24:23 27 9. MFK Karviná 20 6 4 10 24:28 22 10. FC Vysočina Jihlava 20 7 1 12 23:34 22 11. FC Fastav Zlín 20 5 6 9 20:34 21 12. FK Mladá Boleslav 20 6 2 12 22:34 20 13. FK Dukla Praha 20 5 5 10 20:36 20 14. 1.FC Slovácko 20 4 7 9 17:26 19 15. FC Zbrojovka Brno 20 5 4 11 14:28 19 16. FC Baník Ostrava 19 2 6 11 22:36 12