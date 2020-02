‚Bude chvíli trvat, než si to sedne.‘ Sportovní ředitel Jankulovski věří, že Baník jde správnou cestou

Bývalý fotbalový reprezentant Marek Jankulovski vstupuje jako sportovní ředitel Baníku Ostrava už do čtvrté půl sezony. Dvakrát do roka má hodně napilno kvůli přestupům hráčů. Tuto zimu stál navíc také za výměnou trenéra.

„Rozhodli jsme se pro nějakou změnu a věříme, že jsme udělali správně. Je to dlouhodobý koncept. Na druhou stranu víme, že důležitá je ta neděle a výsledky a body. Nebude to jednoduché, trenér je tu měsíc a prezentuje se úplně jiným fotbalem, než jsme byli zvyklí. Bude chvíli trvat, než se to hráči naučí a vše si sedne,“ vyprávěl Radiožurnálu Jankulovski.

Trenér Páník přišel do Baníku před dvěma roky v beznadějné situaci a klub s pomocí zkušených hráčů zachránil v první lize před opětovným pádem. Teď chce ale Baník hrát jinak.

Vize do budoucna

„Víme, že se to muselo zachránit. Byl to boj a moc fotbalovosti jsme tam neviděli. Teď přišel trenér, který chce hrát moderně, po zemi a od brankáře. Na to taky potřebujete čas a typologii hráčů, takže věřím, že ten fotbal bude jiný, ale bojovnost je základ,“ pokračuje sportovní ředitel Baníku. O trenéra Kozla stály v minulosti Slavia i Plzeň. A Jankulovski už se dívá i na letní přestupový termín.

„Znal jsem Luboše jako hráče, ale osobně jsme se neznali. Věřím ale, že jsme si sedli, komunikujeme denně, teď je tady jaro a to je strašně rychlé. Díváme se tak už spíš směrem na léto a věřím, že budeme úspěšní.“

Baník a Jankulovski si hodně slibují od příchodu jednoho z nejzajímavějších ligových hráčů Romana Potočného z Liberce.

„Za poslední tři roky dal asi 20 gólů a přidal spoustu asistencí. Přišel trenér, kvalitní a poctivý obránce Pavel Juroška, takže jsme spokojeni, ale vždycky je to o těch výsledcích,“ doplňuje jeden z tvůrců nového Baníku Marek Jankulovski.