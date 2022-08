Sága letních přestupů Barcelony finišuje, v problémech se ale ocitly i další kluby La Ligy

Španělský fotbalový velkoklub FC Barcelona díky prodeji televizních práv a dalšího majetku získal pro novou sezonu pět nových posil. A to i přesto, že se topí v dluzích. Nastaly proto problémy s registrací hráčů do soutěže. S ní se ale trápila i řada dalších španěských týmů, La Liga má totiž nejpřísnější ekonomické podmínky v Evropě. Barcelona 14:22 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Funkcionáři Barcelony s novou posilou Robertem Lewandowským | Foto: Xavier Bonilla | Zdroj: Reuters

Jak je možné, že klub s dluhem přes miliardu eur představil na tradičním předsezonním zápase o trofej Joana Gampera pět nových posil za zhruba 150 milionů eur?

To je otázka, kterou si pořád dokola klade většina fanoušků fotbalu i řada osobností v čele s bývalým hráčem Manchesteru United Garry Nevillem nebo trenérem Bayernu Mnichov Julianem Nagelsmannem.

„Je to jediný klub na světě, který nemá peníze a stejně si může dovolit každého hráče,“ říkal nechápavě kouč německých šampionů na tiskové konferenci, který na úkor Barcelony přišel o rekordního střelce Roberta Lewandowského.

Kromě něj přivedli katalánští giganti i brazilského křidelníka Raphinhu, defenzivní štít Francka Kessiého a stopery Andrease Christensena s Julesem Koundém. A všechny až na Koundého stihlo vedení i včas registrovat před úvodním sobotním duelem v La Lize proti Rayu Vallecanu.

Jak se nový prezident španělských vicemistrů ze spletitých finančních zatáček vymotal? Jedním z prvních tahů Laporty minulý rok po zvolení byla půjčka 500 milionů eur od bankovní společnosti Goldman Sachs.

Tím přeorganizoval dluh, rozložil ho do delšího časového okna a vyhnul se hrozícímu bankrotu. Zařídil lukrativní smlouvu s novým sponzorem Spotify a když bylo potřeba, začal hýbat pákami.

Ve Španělsku jim nikdo neřekne jinak než „palancas“. Termín díky barcelonské sáze na pyrenejském poloostrově téměř zlidověl. V jednoduchosti znamená prodej majetku s cílem narovnání účetnictví. Několikrát to vypadalo, že si Camp Nou dalšího nového fotbalistu nemůže dovolit. Laporta však uvolnil páku a posilu přivedl.

Poprvé Barça prodala deset procent televizních práv v budoucích 25 letech, podruhé přidala dalších 15 procent, třetím trumfem odevzdala čtvrtinu produkční společnosti Barça Studios firmě Orpheus Media a pak dohodila ještě jednu čtvrtinu.

Prezident Barcelony Joan Laporta (vlevo) představuje hvězdnou posilu Roberta Lewandowského (vpravo) | Foto: Urbanandsport | Zdroj: NurPhoto / Reuters

Z poloviny vyhráno

Přestupy oznámeny, hvězdy představeny. Pro vedení klubu ale teprve skončil první poločas. Ve druhém musel Laporta se svou partou kličkovat mezi povinnostmi spojenými s registrací hráčů.

Speciálně ve Španělsku jde o složitou operaci. „La Liga má nejpřísnější podmínky v Evropě,“ vysvětluje známý britský novinář Sid Lowe.

Na základě příjmů a výdajů stanoví liga každému týdnu limit pro utrácení za přestupy a platy hráčů. Barcelona se ocitla 144 milionů nad vytyčenou hranicí. A tak sháněla prostředky, kde se dalo.

Pokud klub nedoloží vedení soutěže, že se do finančního stropu vešel, nesmí další hráče registrovat. To je případ barcelonského Koundého. Musí si minimálně do dalšího kola počkat, až Barcelona vyprodukuje další miliony.

A to třeba prodejem útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga, spekuluje se i o odchodu Memphise Depaye nebo Frenkieho De Jonga. Alternativním řešením se už minulý rok ukázalo snižování platu.

Gerard Piqué tehdy přistoupil na skromnější smluvní podmínky, aby mohl klub registrovat zmiňovaného Depaye. Shodou okolností hned v následujícím zápase nizozemský forward přihrál španělskému stoperovi na gól.

Nejen Barcelona

Se striktními požadavky španělských soutěží se praly i ostatní týmy, jak upozornila média. Druholigový Leganés také využil ekonomickou páku. Real Betis uvažuje o prodeji kapitána Marca Bartry.

„V podobně složité situaci, jako je Barcelona, se nachází i Valencie,“ připomíná španělský zpravodaj The Athletic Dermot Corigan.

Týden před výkopem nového ročníku bylo registrováno z celkem 90 příchozích fotbalistů jen zhruba třetina. Sevilla proto musela shánět peníze, rozloučila se tak s osvědčenou elitní stoperskou dvojicí Jules Koundé, Diego Carlos za více než 80 milionů. „K řadě prodejů musel přistoupit i Villarreal nebo Atlético Madrid,“ dodává Corrigan.

V tisku a na sociálních sítích se proto debatuje, jestli je současný systém nastavený správně. Na jednu stranu hlídá finanční fair play a částečně chrání kluby před ekonomickými problémy.

Na stranu druhou ale znevýhodňuje týmy La Ligy v přestupových soubojích s rivaly z jiných zemí, jež takové restrikce dodržovat nemusí.