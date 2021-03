Fotbalisté Slovácka se po karanténě vrátili vítězně, porazili Ostravu a poskočili na čtvrté místo

Fotbalisté Slovácka vyhráli ve 24. kole první ligy nad Ostravou 2:1. Domácí o vítězném návratu po karanténě rozhodli už v úvodní půlhodině, kdy se trefili Vlastimil Daníček z penalty a Michal Kohút. Baník snížil krátce po změně stran zásluhou vlastního gólu Patrika Šimka. Tým z Uherského Hradiště poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky, Ostravští jsou sedmí. Uherské Hradiště 16:07 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Slovácka se radují z gólu. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Slovácko nastoupilo k ligovému zápasu tři týdny po domácí porážce 2:3 se Slavií. Dva z nich ale prožilo v karanténě kvůli vyššímu počtu nakažených koronavirem a má k dobru odložené venkovní duely s Pardubicemi a Olomoucí.

Podještědské derby patří Jablonci, o výhře rozhodl Kubista. Příbram hrála s Brnem nerozhodně Číst článek

Dlouhá tréninková pauza však nebyla na domácích v úvodu znát. Slovácko si vytvořilo územní převahu, tlačilo se do šestnáctky, i když si velkou šanci nevytvořilo. Zato Baník měl k vedení blízko. Nemrava zazmatkoval na hranici pokutového území, míč mu sebral Ndefe, ale trefil jen tyč opuštěné branky.

Slovácko svůj nápor zužitkovalo po 20 minutách. Navrátila v pokutovém území fauloval Stronati, exekuce penalty se ujal kapitán Daníček a bezpečně ji proměnil. O sedm minut později unikl po levé straně Divíšek, krásným centrem našel nabíhajícího Kohúta a ten nadvakrát překonal Laštůvku.

Baník se do ofenzivy dostal až v závěru první půle a útočnou aktivitu si přenesl i do druhého poločasu. Ke korekci stavu mu ale výrazně pomohl domácí stoper Šimko, který si v 54. minutě srazil do vlastní branky centr Jurošky.

Kontaktní branka hosty ještě více povzbudila, svoji roli sehrál i dlouhý tréninkový výpadek domácích hráčů a ubývající síly. Baník si vytvořil územní převahu, která gradovala v posledních minutách. Nebezpečně, ale těsně vedle, hlavičkoval Stronati, zblízka nevměstnal mezi tyče svoji střelu ani Tetour.

Slovácko tak vyhrálo šestý z posledních osmi vzájemných ligových zápasů a z posledních jedenácti kol nebodovalo jen jednou. Ostrava prohrála čtvrtý venkovní zápas po sobě.

24. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 20. Daníček z pen., 26. Kohút - 54. vlastní Šimko. Rozhodčí: Franěk - Dobrovolný, Podaný - Machálek (video). ŽK: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka - Juroška, Ndefe. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 21. 3. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 23 19 4 0 66:15 61 2. Sparta 22 15 3 4 47:24 48 3. Jablonec 23 14 3 6 40:27 45 4. Slovácko 22 13 4 5 43:22 43 5. Liberec 24 12 6 6 37:22 42 6. Plzeň 22 11 4 7 39:26 37 7. Ostrava 24 9 6 9 33:25 33 8. Olomouc 23 8 9 6 30:25 33 9. Pardubice 23 9 5 9 23:31 32 10. Č. Budějovice 24 7 10 7 26:31 31 11. Bohemians 1905 24 7 8 9 26:28 29 12. Zlín 23 8 5 10 24:29 29 13. Karviná 24 6 8 10 25:37 26 14. Teplice 24 6 5 13 25:46 23 15. Ml. Boleslav 24 4 8 12 29:42 20 16. Brno 24 3 7 14 19:39 16 17. Opava 23 3 6 14 15:43 15 18. Příbram 24 2 7 15 17:52 13