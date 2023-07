Jako vedoucí lékař FIFA se staral o Messiho nebo Ronalda. ,Spolupráce to byla příjemná,‘ říká Dvořák

Jiří Dvořák je neurolog, který zároveň působí jako profesor na univerzitě v Curychu. Dlouho ale byl také vedoucím lékařem mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA).

Rodák z Hulína ve Zlínském kraji se dlouhodobě zabývá prevencí a v rozhovoru prozradil, že své působení ve FIFA použil jako nástroj šíření myšlenky zdravého životního stylu po celém světě.

„Když se něco udělá ve FIFA, tak se to aplikuje do 218 zemí na celém světě,“ říká Dvořák a dodává také, že je rád, že se mu podařilo ve světovém fotbalu prosadit například udělování červených karet za zákroky zezadu nebo loktem na hlavu, což se později rozšířilo celosvětově. To byly jen některé kroky k tomu, že za jeho působení došlo ve vrcholném fotbalu prokazatelně ke snížení zranění.

Při svém působení ve FIFA se staral o největší fotbalové hvězdy. Jaká s nimi byla spolupráce a v čem je péče o vrcholové sportovce jiná? „Já jsem se o ně staral přesně tak, jak se starám o každého jiného pacienta. Jediný rozdíl je v tom, že u těchto profesionálů je zkrátka ten život trošku jiný. Jiné jsou nároky na jejich tělo a s tím se musí počítat,“ odpovídá Dvořák.

A dodává: „Náš vzájemný vztah byl velice příjemný. Mohl jsem je i poprosit, aby oni něco udělali pro nás, aby se fotbal využil i pro zdraví. V podstatě se mohl zvednout telefon, zavolat, a oni řekli OK, uděláme to. A co bylo důležité, nikdy nenastavili ruku a nezeptali se, co za to dostanou. Takto jsem točil videoklipy o zdraví například s Ronaldem nebo Messim. Oni vědí, že třeba i v rámci podpory různých kampaní a preventivních programů pomáhají nejen sobě, ale i ostatním.“

Během působení ve FIFA se Dvořák staral i o Messiho s Ronaldem | Foto: Fotobanka Profimedia, Hamoud Al-Osaimi/Power Sport Images | Zdroj: Profimedia

Heslem Jiřího Dvořáka je „všeho s mírou“. Sport považuje za ideální prevenci nemocí a tvrdí, že nikdy není pozdě na změnu, která bude znamenat zdravější a spokojenější stáří. Je autorem knihy Zdraví nad zlato a stojí za zrodem mnoha preventivních programů pro lepší zdraví. Zmiňuje pět hlavních pilířů pro zdravý život: fyzickou aktivitu, dobrý spánek, dobrou výživu, žádný stres a vyvarovat se toxických záležitostí, jako jsou alkohol nebo kouření.

