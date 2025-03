Italská liga je obrovsky vyrovnaná, překvapilo Filu z Benátek. Omezuje ho zlomený nos a ochranná maska

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká poslední příprava před červnovým evropským šampionátem. Znovu by se na něm měl představit i útočník Daniel Fila. Ten v zimní přestávce přestoupil z pražské Slavie do italských Benátek, které jsou v nejvyšší italské lize aktuálně předposlední. Praha/Benátky 16:24 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník italských Benátek Daniel Fila | Foto: Danielle Buffa | Zdroj: Profimedia

„Bohužel nemám moc štěstí, takže na gól si musím ještě počkat. Teď proti Neapoli se mi zastavil míč na brankové čáře, ale v brance stál obránce, který to vyrazil do vzduchu,“ prozradil na srazu fotbalové jednadvacítky Daniel Fila k víkendovému zápasu s Neapolí. S tou nakonec Benátky remizovaly 0:0.

Český mládežnický reprezentant odehrál zápas s obličejovou maskou, protože léčí zlomeninu nosu.

„Teď už se mi dýchá dobře. Před pěti týdny byl ten nos roztříštěný úplně, takže mě maska bude doprovázet ještě tak týden. Upřímně, hrát s ní je hrozné. Už to nechci zažít. Špatně přes ni vidím a je to strašně omezující hlavně v pohledu dolů,“ popisuje Fila.

Toho předposlední Benátky koupily z pražské Slavie v zimě za 4 miliony eur. Přestupové jednání bylo dlouhé a řešila se při něm i výkonnost italského celku.

„Přes měsíc jsme s agentem řešili to, jak Benátky hrají nebo proč jsou v lize na spodku. Jestli jejich zápasy vypadají jaké zápasy Českých Budějovic v české lize, abych to přiblížil. Italská liga je ale obrovsky vyrovnaná,“ přibližuje Fila.

Život v Benátkách

Po přestupu do italského turistického centra Fila často slýchává otázky na to, jaké to je žít v Benátkách. Jeho srdce ale zůstává tam, kde se narodil a také fotbalově vyrostl.

„Jsem z Brna, to je nejkrásnější město na světě. Ale i Benátky mají něco do sebe. Všude jsou lodě, krásné domy, ale já to po čase přestal tolik vnímat,“ říká Daniel Fila na reprezentačním srazu české fotbalové jednadvacítky.

Tu čeká v pátek přípravné utkání ve Španělsku a v pondělí v Norsku. Evropský šampionát hráčů do 21 let na Slovensku začne 11. června, česká lvíčata do něj vstoupí o den později duelem proti Angličanům. Ve skupině je čeká ještě Německo a Slovinsko.