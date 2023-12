Nguyen je v širším výběru Vietnamu na mistrovství Asie. ‚Pas jsem dostal v den nominace,‘ popisuje

Filip Nguyen už pozvánku do jednoho reprezentačního celku dostal. Dvakrát byl nominovaný do českého národního týmu, ale neodehrál ani minutu. Teď se poprvé jeho jméno objevilo v širší nominaci Vietnamu na mistrovství Asie.

„Jsem napůl Čech a napůl Vietnamec, takže pro mě to má stejnou hodnotu. Jsem stejně rád, jako když jsem byl nominovaný do českého národního týmu,“ pochvaloval si brankář.

Filip Nguyen usiloval o vietnamské občanství devět let. K jeho získání přispěl i přestup do policejního fotbalového klubu v hlavním městě Vietnamu Hanoji, který Nguyenovi pomohl s vyřizováním formalit na úřadech.

Na vietnamský pas bývalý brankář Liberce nebo Slovácka dost spěchal, protože v polovině prosince musel svaz uzavřít soupisku na asijský šampionát.

Za minutu dvanáct

„Myslím, že někdy 12. prosince ráno jsem si vyzvedl pas. Ten den odpoledne se uzavírala soupiska, takže to bylo za minutu dvanáct,“ popisoval.

Nguyenů je v širší nominaci Vietnamu na mistrovství Asie patnáct. Rodák z Prahy Filip je ale jenom jeden a jestli na hřiště nastoupí, už nikdy nebude moct reprezentovat český národní tým.

„Je to pro mě obrovská čest. Vietnam je pro mě druhý domov, takže se nedá říct, že by mě mrzelo, že už nemůžu reprezentovat Česko. Nominovaný jsem tam byl, ale nikdy se mi to nepovedlo proměnit ve start, takže osud asi chtěl, abych reprezentoval Vietnam,“ uzavřel Filip Nguyen. Asijský šampionát bude hostit Katar na přelomu ledna a února v příštím roce.