Sparta čeká na výhru v domácím poháru již šest let. ‚To je největší motivace,' říká kapitán Dočkal

Fotbalisté Sparty chtějí ukončit dlouhé čekání na zisk trofeje domácího poháru. Možnost tuto bilanci prolomit budou mít ve středu večer ve finálovém utkání Mol Cupu proti domácímu Liberci. I když, zrovna stadion U Nisy rozhodně nepatří k jejich nejoblíbenějším. Liberec 18:27 1. července 2020

Vedoucí technického úseku libereckého klubu Vlastimil Čadílek několikrát do týdne pobíhá po stadionu s pytli hnojiva, pravidelně popojíždí po hrací ploše sem a tam se svým traktůrkem, a tak moc dobře ví, jak složité je pečovat o zdejší trávník. A fotbalisté Sparty zase moc dobře vědí, jak složité je na tomhle trávníku vítězit.

„V Liberci je to trošku specifický zápas. Není to ale tak, že bychom tam jeli předem poražení nebo ve stavu, kdy pochybujeme sami o sobě,“ říká kapitán letenských Bořek Dočkal.

Statistikami se ale nezabývá, i když ty ze zápasů pod Ještědem jsou pro jeho tým docela kruté. Sparta tam za posledních osm let vyhrála jen jednou. Většinou pak Pražanům u řeky Nisy teklo do bot.

Souboje i za hranou

„Je to jednak prostředí a také tím, jak tamní tým vnímá Spartu a jak se na ní chystá. Pamatuji si zápasy v Liberci, kdy soubojů, i za hranou, bylo hodně. Ovšem když se jede do Liberce, tak se s tím tak nějak automaticky počítá,“ popisuje Dočkal.

I proto mluví o zápasech Sparty v Liberci jako o bitvách. A před tou středeční má on i jeho spoluhráči speciální motivaci: „Je to trofej, na kterou Sparta čeká dlouho. To je ta největší motivace.“

A má pravdu, Pražané čekají na výhru v domácím poháru dlouhých šest let. Jestli se Spartě konečně podaří získat trofej a vyvrátit řeči o tom, že Liberec není její oblíbené místo, si můžete poslechnout na Radiožurnálu z reportážních vstupů z finálového utkání. Zápas začne na stadionu U Nisy ve 20.15.