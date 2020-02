Jablonecký šéf Pelta: Kvůli dotační kauze jsme přišli o sponzory, zvažujeme každou vydanou korunu

On sám říká, že se každé ráno po probuzení těší do práce, ale nemá to úplně lehké. Majitel fotbalového Jablonce Miroslav Pelta se snaží finančně zajistit chod provinčního klubu, což se mu v posledních dvou letech trochu komplikuje. Poté, co byl obviněn v kauze sportovních dotací, přišli Severočeši o polovinu sponzorů a tím pádem zhruba o 50 milionů korun.

