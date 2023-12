Trenérská štace Kuliče u fotbalistů Mladé Boleslavi končí. Klub už s ním pro zbytek sezony nepočítá

Fotbalisté Mladé Boleslavi se těsně před koncem roku ocitli bez trenéra. Středočeský klub na svém webu oficiálně potvrdil informace o odvolání Marka Kuliče, u týmu skončili také asistent Pavel Medynský a kouč brankářů Jiří Malík. Nový realizační tým má být představen v nejbližších dnech. Portál inFotbal.cz už v průběhu týdne spekuloval, že Kuličovým nástupcem by mohl být dosavadní kouč české reprezentace do 19 let David Holoubek.

