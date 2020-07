‚Kluci jsou ti, kdo to dokázali. Jsme na ně pyšní.‘ Trenér Pardubic týmu věří i v nejvyšší soutěži

Pardubičtí fotbalisté si zajistili postup do nejvyšší soutěže. Zatímco hráči svůj úspěch řádně oslavili, vedení klubu už se teď chystá na dny příští, ve kterých je čeká řada důležitých jednání a rozhodnutí. Řešit se bude kádr, rozpočet i to, kde budou Východočeši hrát své domácí zápasy. Trenér Pardubic Jiří Krejčí věří, že tým by mohl v nejvyšší soutěži uspět i v současné sestavě. Pardubice 11:52 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Pardubic slaví s fanoušky | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Pardubic si v příští sezóně zahrají první ligu. Zatímco hráči možná ještě slaví, pro vedení klubu začínají náročné dny. Před startem nejvyšší soutěže toho totiž potřebují vyřešit i to, kde budou Padubice hrát své domácí zápasy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaké plány mají fotbalové Pardubice po postupu do nejvyšší soutěže

„Myslím, že většina hráčů je na ligu připravena. A nemyslím, že bysme měli být horší, než jsou týmy, které jsou od devátého místa tabulky níž,“ říká trenér Jiří Krejčí.

Posilovat se ale bude, alespoň tak to mají v Pardubicích v plánu. Hodně práce čeká i sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

„Já už jsem doma nahlásil, že do konce července nehrozí ani den dovolené. Už od zítřka začnu pravovat a budu řešit kádr na novou sezonu. Sednu si s trenérama, nějaké hráče máme už vytipované a musím si také sednout s akcionáři, abychom věděli, co si můžeme dovolit.“

Jasno bylo už v zimě

Postoupit chtěli pardubičtí už po zimě a když se dařilo i na jaře a bylo to čím dál reálnější, tak vedení klubu muselo řešit co by bylo v případě, že by se tak opravdu stalo. Takže ani jeden z majitelů Vladimír Pitter teď není zaskočený a o některých krocích, jako je třeba navýšení rozpočtu, přemýšlel už dopředu.

„Samozřejmě hned v pondělí začneme řešit věci. Když jsem odhadoval o kolik milionů se zvýší rozpočet, tak to nebyl výstřel od boku, ale reálný odhad. Záleží na sportovním manažerovi a trenérech, každopádně nás čeká spousta práce.“

Tým zůstane, slibuje

I on Pitter si ale uvědomuje sílu týmu, který první ligu vybojoval a rozhodně ho nechce bourat. „My jsme kluky svolali do kabiny a řekl jsem, že potvrzuji, co jsem prohlásil na zimním soustředění, že jsme na ně pyšní a oni jsou ti, kdo to dokázali. Jednoznačně si zaslouží pokračovat.“

Co musí pardubičtí řešit určitě, tak je, kde bude hrát své domácí zápasy. Na stadionu na Vinici se hrála na výjimku i druhá liga a pro první vůbec nepřipadá v úvahu.

„Pro nás byla ideální řešení Praha kvůli vlakovému spojení, ale máme rozjednanou Mladou Boleslav. Budeme s nimi jednat a přemýšlet i o jiné variantě,“ říká k možnému domácímu azylu teď už prvoligových fotbalistů jejich sportovní ředitel Vít Zavřel.