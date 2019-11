Bída fotbalové Příbrami na hřištích soupeře. ‚Jsme dřeváci, chyba je v nás,‘ říká gólman Kočí

Fotbalisté Příbrami v lize nadále čekají na zisk bodů z venkovního zápasu. Středočeši v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže prohráli na hřišti soupeře poosmé v řadě, tentokrát na stadionu Bohemians 0:1.

Hostující fotbalisty v Ďolíčku neúnavně podporovala zhruba třicítka fanoušků, ani tentokrát ale skalní příznivci příbramským hráčům k bodům z venku nepomohli. Středočechy ve Vršovicích zradila hlavně koncovka, Cmiljanovič, Alvir nebo Polidar ve vyložených šancích selhali.

„Velké zklamání. Ve druhém poločase jsme si vytvořili čtyři stoprocentní gólové šance z malého vápna, které jsme neproměnili a soupeř bez jediné stoprocentní gólovky vyhrál. To je prostě neuvěřitelné. Musím ale vyseknout poklonu i gólmanovi Bohemians, ten nás dnes vychytal," chválil brankáře Bohemians Patrika Le Gianga trenér Příbrami Roman Nádvorník.

Marné snažení svých ofenzivních spoluhráčů sledoval z branky gólman Příbrami Ondřej Kočí. Ten nakonec inkasoval rozhodující gól od stopera Krcha až v 88. minutě.

„Na to se dá říct jedině, že jsme dřeváci. To, co jsme si vytvořili za šance, a že jich bylo tak šest, ze kterých měl být gól a nebyl ani z jedné, to je chyba je v nás,“ nehledal Kočí po další porážce výmluvy.

Deset utkání bez výhry

Svěřenci trenéra Nádvorníka čekají na ligovou výhru už deset utkání a od té doby dali v nejvyšší soutěži jen čtyři góly. Právě produktivita tak poslední dobou trápí Příbram nejvíce.

„Já to nemám rád, když se říká, že nám chybí štěstíčko. Chybí nám spíš větší umění v zakončení a kvalita. Být zkrátka hladovější. Musíme to v nějakém zápase zlomit a konečně urvat,“ uvědomuje si kouč fotbalistů Příbrami Nádvorník.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 24. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 3 0 36:3 45 2. Plzeň 16 10 3 3 31:15 33 3. Ml. Boleslav 17 9 2 6 32:23 29 4. Jablonec 16 8 4 4 29:22 28 5. Sparta 17 7 5 5 33:24 26 6. Ostrava 16 8 1 7 27:22 25 7. Slovácko 16 7 4 5 20:21 25 8. Liberec 17 7 3 7 30:26 24 9. Č. Budějovice 17 7 3 7 29:29 24 10. Olomouc 17 4 8 5 22:23 20 11. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:28 19 12. Teplice 16 4 6 6 13:23 18 13. Zlín 17 4 3 10 11:27 15 14. Příbram 17 3 4 10 14:29 13 15. Opava 17 3 4 10 8:27 13 16. Karviná 16 2 5 9 11:23 11