Marketing už není sprosté slovo, říká šéf komunikace FK Teplice. Fotbalové kluby těší větší zájem fanoušků

Fotbalová liga má za sebou podzimní část sezony. Jedním z velkých pozitiv uplynulých měsíců byl další nárůst diváckých návštěv. Na zápasy nejvyšší soutěže chodí k radosti hráčů, trenérů, funkcionářů i diváků čím dál víc fanoušků. Na Slavii chodilo více než sedmnáct a půl tisíce fanoušků a na Spartu téměř sedmnáct tisíc. Pozadu v průměru nezůstaly ani ostatní kluby. Teplice 13:52 22. prosince 2023

Přes devět tisíc a skoro osm a půl tisíce diváků průměrně navštívilo domácí utkání Ostravy a Plzně, nový stadion přilákal v průměru přes sedm tisíc fanoušků do Hradce Králové. I menší české kluby se podle ředitele Teplic Rudolfa Řepky inspirovaly českými giganty z Prahy.

„Především jde o to, že lídrem jsou Sparta a Slavia, kteří si uvědomili, že není důležitý jen sport, ale i investice do marketingu. Musí se to pojmout i jako zábava. Pomohlo té velké rivalitě i to, že Sparta získala titul a že se chtějí marketingově soupeři vyrovnat. Jsou to týmy, které to nakoply,“ říká Řepka.

Právě na severočeský klub chodilo v minulé sezoně na domácí zápasy v průměru 3 749 fanoušků. V té aktuální 7415 diváků. Ale Teplice už hrály na svém stadionu se Slavii, Spartou i Plzní a Ostravou. „Po 24 letech se nám povedlo, abychom tu měli přes patnáct tisíc fanoušků. To bylo naposledy na podzim roku 1999, kdy se tu hrály nějaké poháry. Návštěvnost taková v lize prostě nebyla, i když se na podzim třeba hrálo se Spartou nebo Slavií,“ prozrazuje teplický marketingový ředitel Martin Kovařík.

Marketing jako rozumná investice

Severočeský klub se snaží fanoušky nalákat nejen na fotbal, ale i na doprovodný program. „Třeba na zápas s Bohemkou, kdy venku chumelilo a dělali jsme menší fanzónu, tak jsem byl překvapený z toho, že některé děti tady už dvě hodiny před zápasem stepovaly. Počasí nebylo nic moc, ale do fanzóny prostě chtěly přijít,“ zamýšlí se Kovařík.

Ligové fotbalové kluby už neřeší pouze sportovní výsledky, ale snaží se pořádat i akce, na kterých se můžou zviditelnit a přilákat lidi na svůj stadion. Výrazně se zlepšila také péče o věrné fanoušky.

„Je důležité, že se kluby napříč ligou snaží do marketingu investovat, protože ještě pár let zpátky byl marketing téměř sprosté slovo, když se řešil rozpočet. Vždy jsme si přijeli navzájem postěžovat na marketingový workshop, který se koná jednou za rok. Teď se to ale mění a věřím tomu, že náš klub je toho zářným příkladem,“ pochvaluje si Martin Kovařík z Teplic.

Ty jsou jedním z klubů, které hledají nového majitele. Ten současný, sklářská společnost AGC, nabízí teplický klub k prodeji. A vyšší návštěvnost, společně s od nové sezóny výrazně navýšenými penězi za televizní práva, v tom můžou podle Rudolfa Řepky klubům pomoci.

„Je zvýšený zájem o kluby. Dává to smysl podnikatelům jako jsou Tykač a Kania. Už půjde o lidi, kteří jsou relativně movití a budou chtít kluby opravdu rozvíjet. V Čechách už to dává i byznysově smysl, takže přijdou lidé, kteří to budou chtít rozvíjet. Věřím, že jsme na začátku nějakého velkého boomu,“ přeje si Rudolf Řepka, šéf prvoligových Teplic.