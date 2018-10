Kdyby se mezi českými fotbalovými trenéry vyhlašovala anketa skokan roku, Petr Vlachovský by byl asi velkým favoritem. Sedm let vedl ženský tým Slovácka a souběžně i reprezentaci juniorek do 19 let, předtím koučoval jen žákovská družstva. Od letošní sezóny působil na Slovácku jako asistent u mužů a teď po odvolání Michala Korduly zažil premiéru v roli hlavního trenéra. Úspěšná ale nebyla, klub z Uherského Hradiště podlehl Teplicím 0:2. Uherské Hradiště 22:15 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Vlachovský. | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Namísto vysněných ovací musel nový trenér Slovácka Petr Vlachovský při své premiéře v nejvyšší soutěži poslouchat pískot nespokojených fanoušků. Vrchol své dosavadní kariéry si tak moc neužil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vlachovský zažil nečekanou premiéru jako hlavní trenér Slovácka. ‚Je to asi vrchol kariéry,‘ říká

„Je to asi vrchol kariéry, protože se mi o tom před rokem ani nesnilo a už to, že jsem tu mohl být jako asistent, pro mě byla velká čest. Byl to vrchol, ale se smutným koncem,“ říkal Vlachovský po utkání.

I přes porážku byl ale pro nového kouče týmu z Uherského Hradiště jeho první zápas na lavičce prvoligového mužstva nezapomenutelným zážitkem.

„Pocity to byly krásné, ale bohužel to velmi zhořklo, protože jsme to utkání nezvládli. Za to je zodpovědný trenér, to tak bývá,“ řekl Vlachovský.

Vlachovský se o svém jmenování do funkce hlavního kouče dozvěděl čtyři dny před utkáním Slovácka s Teplicemi a přiznává, že spolu s největší výzvou v jeho trenérské kariéře se dostavila i nervozita.

Bylo to víc o mých hráčích než o mně, říká trenér Dukly Skuhravý po výhře nad ‚svojí‘ Opavou Číst článek

„Je pravda, že jsem toho v týdnu moc nenaspal, protože to je pro mě vážně něco úžasného. Byl to skvělý pocit a rád bych ho ještě někdy zažil,“ řekl kouč Slovácka.

Jestli pětatřicetiletý trenér povede Slovácko i v dalším ligovém utkání proti Plzni, zatím není jasné. Vedení klubu z Uherského Hradiště totiž v těchto dnech jedná s dalšími kandidáty na jeho místo. Osloveni byli Svatopluk Habanec a Martin Svědík.

„Asi každý bych chtěl mít v práci klid, aby věděl, na čem je, ale já to beru i z opačné stránky, že jsem si v týdnu myslel, že možná úplně skončím u mužů, a pak jsem naopak povýšil na hlavního trenéra. Ať je to třeba na jeden zápas, tak velké díky vedení Slovácka, že tu možnost dalo. O to víc mě mrzí, že jsem svým způsobem selhal,“ dodává Petr Vlachovský.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 21. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Ostrava 12 7 3 2 19:9 24 4. Sparta 11 7 2 2 19:7 23 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Ml. Boleslav 11 4 2 5 24:25 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 12 3 3 6 14:20 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla Praha 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9