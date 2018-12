Fotbalová Plzeň zakončila podzim vítězně, předposlední Karvinou doma porazila 2:1

Fotbalisté Plzně zvládli poslední soutěžní utkání v roce 2018, když na domácím stadionu porazili v rámci 19. kola Fortuna ligy předposlední Karvinou 2:1 díky gólům Jana Kopice a Romana Procházky. Za hosty snižoval ve druhé půli Adriel D'Avila Ba Loua. Plzeň 17:08 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně se radují z gólu proti Karviné. | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Domácí Plzeň vítězstvím nad Karvinou podtrhla podařený konec podzimní části sezony - úřadující ligoví šampioni vyhráli posledních pět soutěžních zápasů včetně dvou utkání Ligy mistrů proti CSKA Moskva a AS Řím.

Tři výhry v řadě a prázdné tribuny. Teplickým fotbalistům se daří, fanoušků ale chodí stále málo Číst článek

Viktoriáni hned od začátku dávali jasně najevo, kdo je v utkání favoritem. Už v sedmé minutě se míč dostal na levou stranu k Janu Kovaříkovi, který potvrdil dobrou formu z posledních zápasů a poslal přesný centr na bližší tyč, kde pohotově dostal míč do brány Jan Kopic.

O deset minut později mohli domácí vést o dva góly, jenže Tomáš Chorý karvinského brankáře neprostřelil a dorážející Aleš Čermák byl v ofsajdu. Pak ještě pálil zpoza vápna netradiční střelec Roman Hubník, mířil ale těsně vedle.

Plzeňští nadále dominovali a vytvářeli si další šance. Ve 21. minutě předvedli podobnou akci jako při úvodním gólu, zakončující Čermák ale Kopice nenapodobil, protože jeho střelu výborně vychytal Martin Berkovec.

Fortuna liga | 19. kolo 14.12. FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 0:0 15.12. Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec 0:0 15.12. 1.FC Slovácko - FK Dukla Praha 1:0 15.12. FK Teplice - FC Fastav Zlín 2:1 15.12. SFC Opava - FK Mladá Boleslav 2:1 15.12. 1.FK Příbram - AC Sparta Praha 1:1 16.12. FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:1 16.12. FK Jablonec - SK Slavia Praha

Po půlhodině už se ale domácí zasloužené druhé branky dočkali. Roman Procházka se postavil k exekuci volného přímého kopu a parádní střelou přes zeď nedal Berkovcovi šanci. A stejný hráč mohl hned vzápětí přidat další gól, tentokrát ale střelou z voleje trefil spojnici břevna a tyče.

A neujaly se ani další plzeňské šance - pumelici Davida Limberského vyrazil Berkovec, Kovařikova střela zase skončila těsně nad břevnem. Hosté poprvé zahrozili až v samém závěru první půle, jenže technický pokus Dávida Guby vyrazil brankář Aleš Hruška.

Ve druhém poločase se obrázek hry poněkud změnil. Domácí ubrali a v hustém sněžení už se nedostávali do tolika šancí. To byla příležitost pro hosty, kterým se podařilo v 69. minutě snížit. Postaral se o to Adriel D'Avila Ba Loua, který si naběhl na pas Guby a pohotově překonal Hrušku.

Víc ale hosté nezvládli, a tak domácí uhájili těsnou výhru 2:1. Plzeňští tak ztrácí na první Slavii jeden bod, sešívaní ale mají k dobru pondělní dohrávku na hřišti čtvrtého Jablonce.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 18 15 1 2 46:16 46 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 18 10 3 5 38:16 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15

19. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:1 (2:0)

Branky: 7. Kopic, 33. Procházka - 68. Ba Loua. Rozhodčí: Pechanec - Melichar, Hock - Franěk (video). ŽK: Hubník (Plzeň). Diváci: 5521.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka (66. Hořava) - Kopic (90.+1 Ekpai), Čermák, Kovařík - Chorý (84. Řezníček). Trenér: Vrba.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Budínský, Smrž (65. Mertelj), Ba Loua - Galuška, Ramírez (77. Dramé), Guba (86. Lingr). Trenér: Hrnčár.