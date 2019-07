Tři zápasy proti Bohemians, pět gólů. ‚Mám je rád,‘ říká o oblíbeném soupeři jablonecký Matoušek

Jedenadvacetiletý fotbalový útočník Jan Matoušek má oblíbeného soupeře. Ve své ligové kariéře vstřelil celkem dvanáct branek a hned pět z nich do sítě Bohemians. Právě jeho dvě trefy navíc rozhodly o výhře Severočechů v úvodním zápase nového ligového ročníku. Jablonec zdolal Pražany 2:0. Jablonec nad Nisou 9:51 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Matoušek slaví gól proti Bohemians. | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„První ligový proti Bohemce, tři zápasy a pět gólů proti Bohemce, takže je mám rád,“ pochvaloval si jabloneckou premiéru a dvě trefy do sítě Bohemians Jan Matoušek.

O svých kvalitách přesvědčil trenéra Petra Radu, získal si fanoušky a hlavně si dodal sebevědomí. „Nebylo to jen povzbuzení pro mě, ale myslím, že pro celý tým. Pomohlo nám to zápas zvládnout,“ dodal Matoušek.

Jedenadvacetiletý útočník se poprvé prosadil už v prvním poločase. Ve druhé půli se dokonce trefil hlavou, na což vůbec není zvyklý. Možná i proto mu hostující stopeři dopřáli dostatek času k tomu, aby přesně zamířil.

„Já snad jinak gól dát nemůžu než po rychlém brejku. Teda dneska to bylo i hlavou, to byl snad můj první gól hlavou. Divím se, že jsem tam byl takhle sám a že jsem to vůbec dokázal takhle trefit,“ usmíval se Matoušek.

Nebývá ale zvykem, že by si asistenci připsal gólman, jablonecký Vlastimil Hrubý to dokázal. Dlouhým výhozem našel Jana Matouška na půli hřiště.

„Trenér to tak chce. Když máme balon v ruce, tak to rychle vyhodíme nebo vykopáváme. Teď tam byl prostor, aby se to hodilo rukou, protože Maty nebyl až tak daleko. Dopadlo to perfektně,“ říkal po zápase Hrubý.

Pro Jablonec tak vstup do nového ročníku dopadl výborně a Vlastimil Hrubý se svou asistencí pod výsledek výrazně podepsal. Naopak hráči Bohemians asi se vstupem do sezony spokojeni nebudou. Možná je jméno střelce Jana Matouška už straší ve snech.

„Statistiky mluví samy za sebe. Neřekl bych, že nás straší, ale jsou to zkrátka situace, které furt dokola řešíme špatně. Přestože se na to před zápase upozorníme, stejně to uděláme špatně,“ litoval stoper Pražanů Lukáš Hůlka.