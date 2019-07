Odehrál zatím nejlepší utkání, co sem přišel, chválí Vrba záložníka Čermáka po výhře nad Olomoucí

Nějaký čas to bylo drama, ale nakonec fotbalisté Plzně otočili ligový zápas s Olomoucí, kterou nakonec porazili 3:1. Viktoria tak zažila úspěšný vstup do nové sezony, a vděčí za to hlavně záložníkovi Aleši Čermákovi.

