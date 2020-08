Plzeň první zápas sezony zvládla, proti oslabené Opavě otočila skóre a vyhrála 3:1

Ještě pár hodin před zápasem Plzně s Opavou nebylo jasné, jestli se vůbec odehraje. Nakonec ale přišly z kádru Viktorie negativní výsledky testů na koronavirus a první klání sezony 2020/21 mohlo začít. Favorizovaní domácí sice prohrávali, nakonec ale oslabeného soupeře porazili 3:1. Plzeň 20:02 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jean-David Beauguel se raduje z vítězné branky proti Opavě. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

První utkání nové sezony málem ani nezačalo, v kádru Plzně se totiž během týdne objevil pozitivní test na koronavirus. Asi tři hodiny před zápasem se ale nové testy ukázaly všechny jako negativní, a tak nakonec mohli hráči do akce.

První minuty přinesly hodně kostrbatou hru na obou stranách. Překvapivě to byli hosté, kteří mohli jako první skórovat. Zkušený David Limberský poslal špatnou zpětnou přihrávku a k míči se dostal opavský Lukáš Holík, který našel ve vápně volného Jiřího Texla. Jeho střelu ale vykopl z brankové čáry obránce Lukáš Hejda.

Domácí se postupně přeci jen osmělili, což vyvrcholilo v 36. minutě, kdy jeden z opavských hráčů zahrál ve vápně rukou a Plzeň kopala penaltu. K míči se postavil Aleš Čermák, jenže trefil jen břevno.

Přečkaná penalta Opavu nakopla, která těsně před přestávkou šokovala Doosan Arenu. Na centr Karola Mondeka si totiž ve 44. minutě naskočil v pokutovém území Marěj Helešic a poslal Slezany od vedení.

Jenže o senzační vedení přišli hosté ještě před koncem první půle. Hned vzápětí totiž Matěj Hrabina fauloval ve vápně unikajícího Jana Kovaříka, dostal červenou kartu a Plzeň kopala druhou penaltu. Tentokrát se jí ujal Pavel Bucha a ten se už nemýlil - 1:1.

Po přestávce už měli domácí proti oslabenému soupeři jasnou převahu, kterou brzy potvrdil vedoucím gólem Jean-David Beauguel, který pohotově dorážel po střele Hejdy.

Uklidňují třetí branku pak přidal v 76. minutě Adriel D'Avila Ba Loua, který si poradil sám před brankářem po přesné šajtli Limberského. Nováček v týmu Viktorie byl přitom na hřišti necelé dvě minuty.

Stejný hráč pak mohl svůj premiérový zápas za Plzeň ještě vylepšit, jenže to by nesměl v jasné šanci po Beauguelově přihrávce střílet trestuhodně nad břevno. To ani další zahozené šance už ale Viktoriány mrzet nemuselo, Opavu v prvním duelu sezony porazili 3:1.

1. kolo fotbalové Fortuna ligy:

FC Viktoria Plzeň - SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 45.+4 Bucha z pen., 55. Beauguel, 76. Ba Loua - 44. Helešic. Rozhodčí: Denev - Dobrovolný, Hock - Adam (video). ŽK: Mondek. ČK: 45.+3 Hrabina (oba Opava). Diváci: 2813 (limit 5102 osob na stadionu).