Fotbalisté Plzně načali novou sezonu vítězstvím nad Boleslaví, Slovácko uspělo v Liberci

Fotbalisté Plzně porazili v 1. kole Fortuna ligy na domácím hřišti Mladou Boleslav 2:1 díky dvěma brankám v prvním poločase. Slovácko i v oslabení uhájilo vítězství 1:0 v Liberci. České Budějovice mají tři body po výhře 1:0 nad Teplicemi. V neděli je ještě na programu souboj Zlína s mistrovskou Slavií. Plzeň 18:10 25. července 2021

Plzeňský útočník Jean-David Beauguel slaví gól proti Mladé Boleslavi. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Plzeň - Mladá Boleslav 2:1

Západočeši za sebou mají vítězný vstup do druhého předkola Konferenční ligy proti běloruskému Brestu a dobře chtěli vstoupit i do domácí soutěže. A to se jim proti Mladé Boleslavi povedlo díky povedené první půli, během níž si vytvořili dvoubrankové vedení.

Jako první se prosadil v 28. minutě útočník Jean-David Beauguel, který využil přiklepnutí Miroslava Káčera a propálil brankáře Šedu. Druhý gól přidal o osm minut později Radim Řezník, který dorazil pokus Beauguela.

Středočechy mohl hned po přestávce vrátit do zápasu Milan Škoda, jeho vysoký lob ale skončil jen na břevně. V 62. minutě se ale zkušená posila prosadit dokázala - Ewerton si pohrál s pravou stranou plzeňské obrany a našel ve vápně Škodu, který zvládl dopravit míč do sítě.

Hosté byli i nadále ve druhé půli lepší, ale vyrovnat už nedokázali, a tak odjíždějí z Plzně s prázdnou. Domácí vstoupili do sezony úspěšně.

Liberec - Slovácko 0:1

Souboj dvou adeptů na boje o pohárové příčky nakonec vyzněl lépe pro hostující Moravany. Jedinou a zároveň rozhodující trefu přinesla 31. minuta, když veterán Milan Petržela zpracoval ve vápně přihrávku Daniela Holzera, obtočil se kolem protihráčů a zakončil na přední tyč.

Liberec dostal velkou příležitost vyrovnat v 69. minutě, když musel ze hřiště po červené kartě Rigino Cicilia. Přesilovku ale využít nedokázal, a tak na úvod sezony padl se Slováckem 0:1.

České Budějovice - Teplice 1:0

V Českých Budějovicích měli v první půli navrch hosté, své šance ale neproměňovali. Toho využilo domácí Dynamo, které po přestávce předvedlo zlepšený výkon a díky gólu Ondřeje Mihálika vyhrálo 1:0.

1. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 61. Mihálik. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Leška - Julínek (video). ŽK: Skovajsa, Vorel - Ledecký, Černý. Diváci: 2147 (omezený počet).

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:1 (2:0)

Branky: 28. Beauguel, 36. Řezník - 62. Škoda. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Adam (video). ŽK: Ndiaye - Karafiát, Suchý. Diváci: 4321 (omezený počet).

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 31. Petržela. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Vodrážka - Hrubeš (video). ŽK: Nečas, Koscelník, Gebre Selassie - Divíšek, Mareček, Svědík (trenér), Sadílek. ČK: 69. Cicilia (Slovácko). Diváci: 2499 (omezený počet).