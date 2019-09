Fotbalisté Bohemians doma v této sezoně ještě neprohráli, se Zlínem remizovali 2:2

Bohemians na svém stadionu v této sezoně ztratili body jen jednou, když remizovali s Plzní, a ze zbylých tří zápasů pokaždé odcházeli se třemi body. Proti Zlínu ale Pražané nezačali vůbec dobře, protože už v šesté minutě prohrávali. Zdeněk Folprecht před vápnem napálil odražený míč po teči útočníka Tomáše Wágnera skončil v domácí bráně.

Netrvalo to ale dlouho a bylo vyrovnáno. Antonín Vaníček upaloval sám na gólmana Stanislava Dostála a rozhodl se pro kličku. Ta mu sice vyšla, jenže se zahnal do nevýhodného úhlu a zdálo se, že je po šanci. Domácí útočník pak ale ještě našel ve vápně Milana Havla a ten poslal míč do sítě.

Krátce nato si mohli Zlínští vzít vedení zpět, to by ale Tomáš Poznar nesměl v dobré pozici hlavou střílet nad bránu. Hosté ale ještě do přestávky nakonec znovu vedli, když v nastavení přesně pálil z kraje vápna bývalý hráč Bohemians Dominik Mašek.

Ani tentokrát ale vedení Zlínu nevydrželo dlouho, protože už ve 49. minutě se podruhé v utkání prosadil Milan Havel, když tečoval nepřesný pokus Jakuba Podaného. Podaný pak střílel ještě jednou, jeho pokus z přímého kopu ale Dostál zvládl vyrazit.

Další skvělý zákrok předvedl Dostál o chvíli později, když skvěle zabránil ve skompletování hattricku Havlovi, který si naběhl na přetažený centr.

V 78. minutě si hosté pořádně zkomplikovali situaci, protože Folprecht viděl druhou žlutou kartu a musel předčasně do sprch. Bohemians ale z početní převahy nic nevytěžili, a tak doma remizovali se Zlínem 2:2.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 20. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 9 7 2 0 19:2 23 2. Plzeň 9 6 2 1 18:10 20 3. Ml. Boleslav 9 5 1 3 21:14 16 4. Jablonec 9 5 1 3 17:13 16 5. Ostrava 9 5 0 4 15:11 15 6. Sparta 9 4 2 3 18:14 14 7. Olomouc 9 4 2 3 13:11 14 8. Slovácko 9 4 1 4 8:15 13 9. Bohemians 1905 10 3 3 4 14:18 12 10. Liberec 9 3 1 5 10:11 10 11. Teplice 9 2 4 3 7:11 10 12. Zlín 10 3 1 6 9:14 10 13. Příbram 9 3 1 5 11:17 10 14. Č. Budějovice 9 2 2 5 10:15 8 15. Karviná 9 1 4 4 8:9 7 16. Opava 9 2 1 6 5:18 7

10. kolo první fotbalové ligy:

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 2:2 (1:2)

Branky: 23. a 49. Havel - 5. Wágner, 45.+1 Mašek. Rozhodčí: Adámková - Kubr, M. Podaný - Královec (video). ŽK: Vodháněl, Keita - Folprecht, Poznar. ČK: 78. Folprecht. Diváci: 4301.