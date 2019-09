Baník díky třem gólům během devíti minut porazil Příbram, Liberec přestřílel České Budějovice 4:2

FC Slovan Liberec - SK Dynamo České Budějovice 4:2

V Liberci viděli diváci první gól už v sedmé minutě, když se pohotovou dorážkou po střele Petara Musy prosadil domácí záložník Alexandru Baluta. Rumun, který na severu Čech hostuje ze Slavie, mohl hned vzápětí přidat druhý gól, tentokrát ale jeho střelu po špatné rozehrávce vyrazil českobudějovický brankář Staněk.

Série zajímavých momentů pokračovala o dvě minuty později přímým kopem Ondřeje Karafiáta, pokus libereckého obránce ale mířil těsně vedle. Pak o sobě dali vědět i hosté, když nebezpečně pálil Zinedin Mustedanagić, brankář Filip Nguyen si ovšem poradil.

V 15. minutě poslal Jiří Kladrubský centr do vápna, kde si míč našel David Ledecký a hlavou ho neomylně poslal do brány. Rázem tak bylo vyrovnáno, jenže to nebylo vše. Hned nato totiž utekl liberecké obraně Patrik Brandner a otočil skóre na 2:1 pro České Budějovice.

Ani hosté se ale neradovali z vedení dlouho, protože už ve 23. minutě srovnal na 2:2 Roman Potočný, který na zadní tyči pohotově zakončoval hlavou po centru Tomáše Malinského. Domácí pak mohli skóre otočit, to by ovšem musel Musa přesněji střílet po přihrávce Karafiáta.

Krátce po přestávce už už zvedali domácí fanoušci ruce nad hlavu, jenže v poslední chvíli zachránil na brankové čáře své spoluhráče českobudějovický obránce Tomáš Sivok. Pak už ale šel Liberec do vedení, když si Musa naběhl na centr Potočného a chladnokrevně překonal Staňka.

Hosty mohl vrátit do hry centr Kladrubského, který se málem snesl až za brankáře Nguyena. O chvíli později pak Kladrubský na druhé straně hřiště ve vápně fauloval Potočného a domácí kopali pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Kamos Mara a v pohodě zvýšil na 4:2.

Další gól Liberce mohl přidat střídající Jan Kuchta, střílel ale v dobré pozici těsně vedle. Pak zase zahrozili hosté, když si Ivan Schranz všiml až moc vyběhnutého brankáře Nguyena, jeho střela ale mířila těsně vedle.

Svůj druhý gól v zápase pak v 83. minutě po přihrávce za obranu vstřelil Baluta, radost mu ale zkazil asistent rozhodčího, který odmával ofsajd. A na tříbrankový rozdíl neupravil skóre ani Michal Fukala, kterého po pěkné individuální akci vychytal Staněk.

FC Baník Ostrava - 1. FK Příbram 3:0

Baník zápas zlomil drtivým úvodem. Ostrava svého soupeře načala už v druhé minutě: Fleišman posadil míč do malého vápna rovnou na hlavu Hrubého, který centr snadno prodloužil do sítě.



Domácí udávali rytmus a další šanci měl Kuzmanovič, jehož ránu ale tentokrát Kočí vytáhl nad břevno. Druhý gól ve vlastní síti ale oddálil jen o pár sekund. Z aktivní levé strany Baníku se míč dostal ke Smolovi, který míč poslal pod sebe a Diop v šesté minutě z malého vápna lehce míč uklidil k tyči.



Zkázu Příbrami dokonal vlastním gólem Tregler, od kterého se nešťastně odrazil míč do sítě po střele Diopa. Baník už po devíti minutách vedl 3:0 a z obrazu hry bylo jasné, že Příbram už nepříznivý vývoj nezvrátí.



Hosté byli zralí „na ručník“ a domácí si v jejich pokutovém území dělali, co chtěli. Další gól mohl v 15. minutě přidat Smola, ale jeho hlavička těsně minula tyč. Hostující kouč Nádvorník reagoval rychlým nasazením defenzivního Dramého místo Adetunjiho, na zvrat už bylo pozdě, ale hosté alespoň přibrzdili ostravský brankostroj.



Baník měl i tak zápas naprosto pod kontrolou. Hrálo se na jednu bránu a domácí měli další šance, ale Smola ani Diop nemířili zblízka přesně a Kuzmanovičův technický pokus už ve druhé půli zmařil Kočí.



Ostrava se v závěru už nehnala za dalšími góly. Zaměřila se na defenzivu, přesto ještě mohl skórovat Holzer, ale jeho zakončení scházel větší důraz a míč na cestě do prázdné brány stihl odkopnout obránce. Příbram ani v pátém venkovním utkání ligové sezony neskórovala.



11. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - 1. FK Příbram 3:0 (3:0)

Branky: 2. Hrubý, 6. Diop, 9. vlastní Tregler. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Hrubý - Kingue, Tregler, Alvir. Diváci: 6250.

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 4:2 (2:2)

Branky: 7. Baluta, 23. Potočný, 53. Musa, 70. Mara z pen. - 14. Ledecký, 16. Brandner. Rozhodčí: Rejžek - Paták, Poživil - Houdek (video). ŽK: Hybš, Baluta, Musa, Karafiát, Fukala - Helešic, Kulhánek, Kladrubský. Diváci: 2936.



FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 30. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 23:2 29 2. Plzeň 11 8 2 1 22:10 26 3. Jablonec 11 6 2 3 20:15 20 4. Ml. Boleslav 11 6 1 4 23:15 19 5. Ostrava 11 6 0 5 18:13 18 6. Olomouc 11 4 4 3 17:15 16 7. Slovácko 11 4 3 4 11:18 15 8. Liberec 11 4 2 5 15:14 14 9. Sparta 11 4 2 5 18:18 14 10. Teplice 11 3 5 3 9:12 14 11. Bohemians 1905 11 3 3 5 14:19 12 12. Karviná 11 2 5 4 11:10 11 13. Zlín 11 3 1 7 9:15 10 14. Příbram 11 3 1 7 11:22 10 15. Opava 11 2 3 6 7:20 9 16. Č. Budějovice 11 2 2 7 12:22 8