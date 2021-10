Slavia v Budějovicích musela dotahovat a remizovala 2:2. Po další výhře je v čele stále Plzeň

Fotbalisté Slavie prohrávali v Českých Budějovicích ve 12. kole Fortuna ligy po první půli 0:2, nakonec ale mají bod za remízu 2:2. V čele tabulky je stále Plzeň, která porazila Jablonec 5:0. Nováček z Hradce Králové doma přehrál Teplice 3:0. V neděli je ještě na programu souboj Sparty s Mladou Boleslaví. České Budějovice 18:00 24. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Slavie s Českými Budějovicemi. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Sešívaní letos nejsou v pohodě. Vypadli z kvalifikace o Ligu mistrů i Evropskou ligu, přišli o rekordní sérii bez ligové porážky a po pěti letech taky padli v pražském derby. Ve čtvrtek navíc slávisté po hodně špatném výkonu prohráli i na hřišti Maccabi Haifa v Konferenční lize.

Na jihu Čech to v prvních minutách vypadalo, že Pražané hodně touží nepříjemné období zlomit a brzy mohli vést. Jenže Olayinka dorážel v dobré pozici těsně nad a o chvíli později zase domácí zachránilo břevno.

Pak poprvé zahrozilo Dynamo a hned z toho byl gól. Mihálik naše na pravé straně volného Patrika Brandnera a ten křižnou přízemní střelou poslal svůj tým do vedení. Jen o čtyři minuty padla na Slavii ještě větší deka, když domácí ze své druhé šance podruhé udeřili.

Hora z přímého kopu poslal míč do vápna na Lukáše Havla, kerý byl v těžké pozici, ale úplně sám, a nechytatelným obloučkem poslal míč za brankáře Koláře.

Slávisté byli jako opaření. Na šance sice hráli s domácími vyrovnaně, podobně jako v jiných zápasech letošní sezony ale na soupeře ztráceli. Naopak v domácím táboře mohlo být ještě veseleji, když Kolář nezachytil Skovajsův centr a k míči se dostal Brandner. Ten ale míč do sítě nedostal. Hosté mohli alespoň snížit ještě těsně před přestávkou, když se po rohovém kopu opřel do míče Oscar, pálil ale těsně vedle.

Do truhého poločasu šli slávisté se třemi změnami v sestavě a byli jako vyměnění. V 51. minutě aktivní Kuchta vybojoval v domácím vápně penaltu, kterou proměnil Peter Olayinka. Hned nato mohl vyrovnat Schranz, Vorel si s jeho hlavičkou ale poradil.

Hosté pokračovali v tlaku a ani ne pět minut po kontaktní trefě bylo vyrovnáno. Kuchta poslal z pravé strany přesný centr na nabíhajícího Oscara a ten hlavou překonal Vorla. A mohlo to být dokonce 2:3, domácí ale zachránila po Schranzově aktivitě tyč.

V 70. minutě pak znovu zahrozilo Dynamo, když Mršićův centr skončil na břevně. Na druhé straně zase selhal Kuchta, kterého ve velké šanci vychytal Vorel. O šest minut později přišla velká komplikace pro domácí, když Skovajsa zasáhl kopačkou do hlavy Lingra a rozhodčí mu po poradě s videem udělil červenou kartu.

Slávisté sice měli proti oslabenému soupeři převahu, velké šance ale nepřicházely. Domácí se zatáhli a cenný bod za remízu 2:2 proti mistrovi uhájili.

Plzeň - Jablonec 5:0

Západočeši se možná překvapivě stále drží v čele ligy a nic se na tom nemění ani po zápase s ambiciózním Jabloncem. Do vedení poslal domácí už v 15. minutě Jan Kopic, který hlavou uklidil do brány centr Mosquery. Hned nato to bylo 2:0, když Jean-David Beauguel v klidu poslal míč do odkryté brány po přihrávce Řezníka.

Po přestávce přidali domácí další dva góly, když nejdřív proměnil únik Kopic a chvíli po něm zvýšil na 4:0 Mosquera. V úplném závěru ještě stanovil konečné skóre 5:0 Pavel Šulc.

Hradec Králové - Teplice 3:0

Hradec prožívá povedenou nováčkovskou sezonu a solidní formu potvrdil i proti předposledním Teplicím. První gól dali domácí už ve druhé minutě zásluhou Pavla Dvořáka a jeho pohotové dorážky.

Pojišťující druhou trefu přidal Hradec ještě před přestávkou, když po chybě v teplické obraně Jakub Rada překonal bezmocného Grigara. Poslední gól dal znovu Dvořák a opět to bylo z dorážky, když dostal míč do sítě poté, co mu Grigar zneškodnil pokutový kop.

Fortuna liga (PLATNÉ K 24. 10. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 12 11 0 1 22:8 33 2. Slovácko 12 9 1 2 22:12 28 3. Sparta 11 8 2 1 29:11 26 4. Slavia 11 8 2 1 29:11 26 5. Ostrava 11 7 1 3 22:13 22 6. Hr. Králové 12 5 4 3 15:16 19 7. Olomouc 11 4 4 3 22:17 16 8. Č. Budějovice 12 4 3 5 17:17 15 9. Ml. Boleslav 11 4 2 5 20:18 14 10. Bohemians 1905 12 3 3 6 17:26 12 11. Liberec 12 3 2 7 9:18 11 12. Jablonec 12 2 5 5 10:21 11 13. Zlín 12 3 1 8 15:28 10 14. Pardubice 12 1 4 7 15:23 7 15. Teplice 12 1 2 9 9:23 5 16. Karviná 11 0 4 7 10:21 4

12. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 5:0 (2:0)

Branky: 15. a 70. Kopic, 18. Beauguel, 73. Mosquera, 89. Šulc. Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Vodrážka - Adam (video). ŽK: Havel - Krob, Malínský. Diváci: 7607.

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 2:2 (2:0)

Branky: 10. Brandner, 14. Havel - 52. Olayinka z pen., 58. Oscar. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Váňa - Štěrba (video). ŽK: Havel, Čavoš, Kohout (asistent trenéra), Vorel - Traoré. ČK: 76. Skovajsa (Budějovice). Diváci: 6289.

FC Hradec Králové - FK Teplice 3:0 (2:0)

Branky: 2. a 85. Dvořák, 35. Rada. Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch - Pechanec (video). ŽK: Mejdr, Kodeš - Mareš. Diváci: 849.