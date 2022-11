Podpoří to debaty, jestli video vůbec k něčemu je, kritizoval Pavelka nevyloučení Chorého

Fotbalisté Plzně po 35 zápasech v lize prohráli, když v 15. kole nejvyšší domácí soutěže podlehli pražské Spartě 0:1. Domácí navíc měli zřejmě dohrávat bez vyloučeného Tomáše Chorého, který během prvního poločasu úmyslně trefil hlavou obličej sparťana Asgera Sörensena. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý mu ale trest neudělil a na surový zákrok ho neupozornil ani videoasistent Pavel Franěk. Plzeň 12:55 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Dalibor Černý. | Zdroj: Profimedia

Útočník Tomáš Chorý dává spoustu gólů hlavou, ale tentokrát právě touto částí těla udeřil v závěru první půle ve výskoku obličej soupeře – sparťanského stopera Asgera Sörensena. A podle komise rozhodčích fotbalové asociace v tom byl úmysl, takže za to měl být vyloučený.

Pro rozhodčího na hřišti se podle zprávy jednalo o velmi složitou situaci a měl zasáhnout videorozhodčí. Tím byl Pavel Franěk, kterého komise stáhla z nominace na utkání Slavie s ostravským Baníkem. A jak dodala komise, hrubá chyba bude mít vliv na jeho další nasazování v budoucnu.

„Já tu situaci neviděl,“ nechtěl hned po utkání kouč Plzně Michal Bílek komentovat situaci, o které neměl přehled, ale ironicky připomněl, že komise rozhodčích běžně nereaguje okamžitě po zápase.

„Překvapuje mě, že se sešli takhle bleskurychle hned po zápase,“ dodal Bílek.

Když dostal otázku na stejné téma trenér Sparty Brian Priske, mluvčí klubu Ondřej Kasík se nejdřív ujistil, že už reaguje na oficiální zprávu komise rozhodčích. A až poté kouč přiznal, že rozhodčím situaci vyčítal.

„Neviděl jsem to dobře, přišlo mi to jako normální souboj. Ale pak jsme dostali informaci, že to měla být červená karta. Ptal jsem se rozhodčího, jak to, že se k tomu nevrátili, a odpověděl mi, že nedostal signál od videorozhodčího. Akorát to podpoří debaty o tom, jestli video vůbec k něčemu je,“ dodal sparťanský kapitán a střelec vítězného gólu David Pavelka.

@FacrRozhodci Vyjádření KR FAČR k dnešnímu utkání @FORTUNA:LIGA FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha:

Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR. 50 868

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 11. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 14 11 2 1 29:9 35 2. Slavia 14 10 1 3 44:13 31 3. Sparta 14 7 5 2 25:15 26 4. Hr. Králové 14 7 2 5 18:15 23 5. Bohemians 1905 15 6 4 5 26:25 22 6. Olomouc 15 6 3 6 22:16 21 7. Brno 14 6 2 6 25:27 20 8. Liberec 14 5 3 6 18:19 18 9. Č. Budějovice 15 5 3 7 17:29 18 10. Ostrava 14 4 5 5 21:20 17 11. Ml. Boleslav 14 4 4 6 21:23 16 12. Jablonec 15 4 4 7 21:25 16 13. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16 14. Teplice 14 4 4 6 21:31 16 15. Zlín 15 2 6 7 15:26 12 16. Pardubice 14 3 0 11 12:37 9