Budějovice vyhrály v Teplicích a natáhly vítěznou sérii na čtyři zápasy, Liberec porazil Příbram

Fotbalisté Českých Budějovic díky povedené první půli vyhráli v 15. kole Fortuna ligy na hřišti Teplic 3:1 a po čtvrtém vítězství v řadě se posunuli do prostřední skupiny o Evropu. Liberec doma přestřílel Příbram 3:2. Jablonec díky gólu Martina Doležala vyhrál v Karviné 1:0. Teplice 16:41 3. listopadu 2019

FK Teplice - SK Dynamo České Budějovice 1:3

Tepličtí v samotném úvodu sezony tápali, časem se ale dostali do solidní formy, když si vypracovali v lize sedmizápasovou sérii neporazitelnosti, o kterou přišli až v minulém kole na hřišti Jablonce, kde prohráli 1:4.

A ani nedělní domácí duel proti Dynamu se pro Severočechy nevyvíjel vůbec dobře. Úvodí šanci hostů ještě vyřešil brankář Tomáš Grigar, o chvíli později už byl ale bezmocný proti střele Patrika Brandnera.

V 19. minutě mohl zvýšit českobudějovický Ivan Schranz, který zakončil protiútok střelou do tyče. Nemuselo ho to ale dlouho mrzet, protože hned vzápětí nacentroval střelec prvního gólu Brandner do vápna, kde si míč našel Petr Javorek a uklidil ho za Grigara - 0:2.

Teplice byly především v obraně úplně bezradné a jen pár minut po druhém gólu se na ně valila další pohroma, protože záložník Jan Shejbal ve vápně fauloval Schranze. Míš si postavil Lukáš Havel a zařídil Dynamu už třígólové vedení. Domácí mohli před přestávkou aspoň snížit, jenže střelu Tomáše Vondráška po rohovém kopu fantastickým reflexivním zákrokem vyrazil brankář Jaroslav Drobný.

Ve druhé půli domácí přidali a hned zkraje byl v dobré šanci Patrik Žitný, jenže ho vychytal znovu pozorný Drobný. A hostující brankář se zaskvěl i o chvíli později, když si poradil s hlavičkou Jakuba Řezníčka.

V 73. minutě už se Teplice gólu dočkaly, radost jim ale zkazil pomezní rozhodčí, který odmával ofsajd. Pět minut před koncem ale přeci jen snížení přišlo, když se zpoza vápna trefil Petr Mareš. Víc už ale domácí nezvládli, a tak prohráli v lize podruhé za sebou, tentokrát doma s Českými Budějovicemi 1:3. Jihočeši naopak slaví už čtvrtou výhru v řadě.

FC Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:2

Domácí chtěli proti Příbrami navázat na předchozí vítězství ze hřiště silné Mladé Boleslavi a první krok k tomu udělali ve 24. minutě, když Petar Musa překonal příbramského brankáře po přihrávce Romana Potočného.

O osm minut později už to bylo 2:0 pro Liberec po povedené akci, na jejímž konči zakončoval ve skluzu Tomáš Malinský. Ještě před koncem první půli se ale hosté vrátili do zápasu díky prvnímu rohovému kopu zápasu, po němž se prosadil Marek Kodr.

Příbramský obránce se po přestávce prosadil ještě jednou, k jeho smůle ale tentokrát do vlastní brány. V 66. minutě totiž nešťastně ve skluzu zasáhl před dotírajícím Musou a daroval Liberci vedení 3:1.

Ještě jednu naději pro Příbram pak v úplném závěru vykřesal Soufiane Dramé, který snížil znovu na rozdíl jediného gólu, na víc nebyl čas, a tak Liberec uhájil domácí vítězství 3:2.

MFK Karviná - FK Jablonec 0:1

Diváci v Kladně viděli v prvním poločase vyrovnanou partii a zajímavé šance byly na obou stranách. Na gól se ale čekalo až do 77. minuty, kdy se dostal k hlavičce ve vápně uvolnil Martin Doležal a poslal hosty do vedení.

Domácí pak už nezvládli na Doležalovu trefu zareagovat, a tak prohráli už počtvrté za sebou. Naopak Jablonec se díky zaváhání Mladé Boleslavi a Slovácka dostal na třetí místo za Plzeň.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 3. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 15 13 2 0 33:3 41 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Jablonec 15 8 3 4 27:20 27 4. Ml. Boleslav 15 8 2 5 30:21 26 5. Slovácko 15 7 4 4 20:19 25 6. Ostrava 15 7 1 7 24:22 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Liberec 15 6 3 6 24:22 21 9. Č. Budějovice 15 6 2 7 24:26 20 10. Olomouc 15 4 7 4 22:22 19 11. Teplice 15 4 6 5 13:20 18 12. Bohemians 1905 15 4 4 7 17:26 16 13. Příbram 15 3 3 9 14:28 12 14. Karviná 15 2 5 8 11:20 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9

15. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - 1. FK Příbram 3:2 (2:1)

Branky: 24. Musa, 31. Malinský, 66. vlastní Kodr - 42. Kodr, 90. Dramé. Rozhodčí: Cieslar - Paták, Caletka. ŽK: Oscar - Škoda, Stuparevič. Diváci: 2914.

MFK Karviná - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 77. Doležal. Rozhodčí: Berka - Hájek, Horák. ŽK: Šašinka, Ndefe - Jovovič, Krob. Diváci: 2530.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:3)

Branky: 85. P. Mareš - 11. Brandner, 20. Javorek, 26. Havel z pen. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Řezníček, Moulis (oba Teplice). Diváci: 2723.