Slavia si pojistila první místo vítězstvím nad posledními Teplicemi, Hradec porazil Karvinou

Fotbalisté Slavie vstoupili do druhé poloviny základní části Fortuna ligy vítězně. Proti posledním Teplicím měli v 16. kole drtivou převahu a nakonec zvítězili 3:0. Hradec Králové porazil Karvinou 1:0. Jablonec podlehl Mladé Boleslavi 0:1. V neděli je ještě od 18.00 na programu souboj Sparty s Libercem. Praha 17:09 28. listopadu 2021

Sešívaní v posledních čtyřech ligových zápasech pokaždé vyhráli, ani jednou neinkasovali a navíc nastříleli svým soupeřům celkem třináct gólů. A v podobném duchu chtěli pokračovat i proti posledním Teplicím.

Severočeši jsou na tom naopak velmi špatně. V tabulce jsou poslední a na svém kontě mají šest porážek v řadě a vypadnutí z poháru. Poslední a zatím jediné ligové vítězství Tepličtí zaznamenali v srpnu proti Jablonci.

A že jde o souboj prvního s posledním bylo jasné hned od úvodních minut. Domácí byli jasně lepší a Teplice musel hned několikrát podržet brankář Grigar, který se blýskl hlavně skvělými zákroky proti Hromadovi a Kuchtovi.

V 16. minutě už ale hostující brankář kapituloval. Nicolae Stanciu se postavil k přímému kopu z pravé strany a ranou na bližší tyč překvapil Grigara. Pak slávisté trochu polevili, přesto se těsně před přestávkou dočkali druhého gólu, když ve vápně hlavou trefil míč Kuchta a povedeným obloučkem ho poslal do sítě.

Převaha Slavie pokračovala i ve druhé půli a situace z 58. minuty ji ještě umocnila. Teplický Lukáš Mareček nebezpečně fauloval Olayinku, a i když nejdřív viděl od rozhodčího jen žlutou kartu, po zhlédnutí videa mu sudí dal kartu červenou.

Domácí pak dál útočili, teplická obrana ale i díky pořádné dávce štěstí odolávala. V 73. minutě nejdřív Grigar skvěle vyrazil střelu Ousoua a Lingr z následné dorážky trefil břevno. O chvíli později zase mířil do odkryté brány Plavšić, jenže trefil jen na brankové čáře Vondráška.

Nakonec se ale Slavia přeci jen třetího gólu dočkala. Plavšić našel pěkným centrem Aihama Ousoua a ten přeloboval Grigara. Další góly už v Edenu nepadly, a tak Slavia porazila neškodné Teplice 3:0.

Hradec Králové - Karviná 1:0

Nováčkovi z východu Čech se daří nad očekávání a v polovině základní části se drží dokonce ve skupině o titul. Poslední tři ligová střetnutí ale Votroci nevyhráli. To Karviné se nedaří a je spolu s Teplicemi na samém dně tabulky, byť má odehráno o jeden zápas méně.

Hosté si zápas v Mladé Boleslavi, kde má přechodný domov klub z Hradce Králové, samo zkomplikovali v závěru první půle, kdy Marco Túlio dostal za tvrdý zákrok červenou kartu a musel ze hřiště. Jen o pár minut později kopali domácí volný přímý kop a Jakub Rada krásnou ranou vstřelil první a nakonec jediný gól utkání.

Jablonec - Mladá Boleslav 0:1

Jablonec sice hraje v Konferenční lize o postup, v domácí soutěži se mu ale vůbec nedaří a je až třináctý. Proti Mladé Boleslavi, která po nevýrazném vstupu do sezony zabrala a stoupá tabulkou, mohl Jablonec vést hned v úvodu, Pilař ale po pěkném sólu trefil jen tyč.

Šance měly oba týmy, o něco nebezpečnější byl ale Jablonec. Přesto do přestávky gól nepadl. V 51. minutě ale šli do vedení hosté, když Michal Hlavatý napálil míč do sítě z dorážky po své vlastní hlavičce, kterou vyrazil brankář Hanuš. Další góly už nepadly, a tak Jablonec doma padl 0:1.

Fortuna liga (PLATNÉ K 28. 11. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 16 13 2 1 45:11 41 2. Plzeň 16 12 2 2 31:12 38 3. Slovácko 16 11 2 3 33:17 35 4. Sparta 15 10 3 2 36:19 33 5. Ostrava 16 8 5 3 31:21 29 6. Hr. Králové 16 6 6 4 22:22 24 7. Ml. Boleslav 16 7 2 7 26:23 23 8. Olomouc 16 5 6 5 29:24 21 9. Č. Budějovice 16 6 3 7 23:25 21 10. Liberec 15 6 2 7 15:21 20 11. Zlín 16 4 3 9 19:31 15 12. Bohemians 1905 15 4 3 8 21:35 15 13. Jablonec 16 2 7 7 11:29 13 14. Pardubice 16 2 5 9 19:35 11 15. Karviná 15 0 5 10 14:28 5 16. Teplice 16 1 2 13 13:35 5

16. kolo první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové - MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branky: 45.+3 Rada. Rozhodčí: Krejsa - Horák, Podaný - Kocourek (video). ŽK: Papadopulos, Qose, Bartošák, Sinjavskij, Čmelík (všichni Karviná). ČK: 43. Túlio (Karviná). Diváci: 246 (omezený počet).

Slavia Praha - FK Teplice 3:0 (2:0)

Branky: 16. Stanciu, 42. Kuchta, 84. Ousou. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Mokrusch - Franěk (video). ŽK: Kačaraba - Rezek, Shejbal, Fortelný. ČK: 59. Mareček (Teplice). Diváci: 1000 (omezený počet).

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 51. Hlavatý. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Ratajová - Ondráš (video). ŽK: Kubista - Matějovský. Diváci: 639 (omezený počet).