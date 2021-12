Baník díky smršti v úvodu porazil České Budějovice, Bohemians prohráli s oslabeným Jabloncem

Fotbalisté Baníku Ostrava zvládli utkání 17. kola Fortuna ligy a porazili doma České Budějovice 4:1. Jablonec sice dohrával na hřišti Bohemians bez dvou vyloučených hráčů, přesto si veze domů tři body po výsledku 1:2. Mladá Boleslav padla s Pardubicemi 2:3. V neděli je na programu ještě od 18.00 šlágr mezi Slováckem a Plzní. Ostrava 17:14 5. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Baníku slaví gól proti Českým Budějovicím. | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Slezané neprožívají ideální období, když dokázali vyhrát jediné z posledních šesti ligových utkání. Naopak Jihočeši jeli do Ostravy po skvělém obratu proti Slovácku, které dokázali doma porazit, i když prohrávali už 0:2 a byli v deseti.

Baník ale jako by chtěl co nejrychleji utnout ne úplně povedené období a hned od úvodních minut na svého soupeře vlétl. Už ve druhé minutě si pas za obranu naběhl na pravé straně Daniel Tetour, naše ve vápně volného Jiřího Klímu a ten nekompromisně napálil míč pod břevno.

Uběhlo sotva pět minut a na vítkovickém stadionu bylo ještě veseleji. Jiří Fleišman zahrával standardní situace těsně za pokutovým územím skoro u brankové čáry a střelou na bližší tyč nachytal brankáře Vorla - 2:0.

V 28. minutě pak završil skvostnou půlhodinu Baníku David Buchta, který si naběhl na nákop za obranu a lobem zařídil svému týmu už třígolové vedení. Hosté poprvé zahrozili až potom, Valenta ani Van Buren ale snížit nedokázali.

Po přestávce se hra vyrovnala a domácí se už tolik dopředu nehnali. V 66. minutě měl velkou šanci na snížení Vais, brankář Budinský ho ale skvěle vychytal. Hosté se tak branky dočkali až pět minut před koncem, když přesně hlaviškoval Michal Škoda.

Baník ale nechtěl připustit drama, a tak hned nato upravil na konečných 4:1 přesnou střelou Nemanja Kuzmanović. Baník tak doma porazil České Budějovice a upevnil si náskok na pátém místě tabulky.

Bohemians - Jablonec 1:2

Klokani se pohybují na hraně nejhorší a prostřední skupiny a udělat krok do té lepší společnosti chtěli udělat proti Jablonci, který sice hraje slušně v Konferenční lize, v domácí soutěži ale tápe.

Lepší vstup do utkání ale měli hosté, které poslal už v osmé minutě do vedení Tomáš Čvančara, když zpoza vápna napálil míč do sítě po přiťuknutí Malínského. A ještě před přestávkou to bylo o dva góly po trefě Davida Housky.

Bohemians snížili krátce po startu druhé půle, gól Josefa Jindřiška ale nakonec neplatil kvůli hře rukou. Velkou příležitost domácím pak darovali sami jablonečtí hráči, když nejdřív v 64. minutě musel po dvou žlutých kartách Tomáš Malínský a jen čtyři minuty po něm také Václav Pilař.

Domácí tak měli výhodu dvou mužů v poli, vytěžili z ní ale jen jeden gól. Martin Nový našel centrem před bránou Petra Hronka a ten snížil na 1:2. Víc ale Bohemians nezvládli, a tak doma podlehli oslabenému Jablonci.

Mladá Boleslav - Pardubice 2:3

Pardubice po loňské nad očekávání povedené sezoně tentokrát neprožívají nejlepší ročník, na půdě ambiciózní Mladé Boleslavi ale předvedli skvostný první poločas, když se nejdřív v osmé minutě trefil Cadu, dvě minuty po něm zvýšil Mojmír Chytil a o dalších osm minut později přidal třetí gól znovu Chytil.

Středočeši se už během první půle zlepšili a vytvořili si několik šancí, snížení se ale dočkali až po přestávce díky Ewertonovi. V nastavení přiblížil svůj tým na dostřel Daniel Fila, víc už ale domácí nezvládli, a tak doma podlehli Pardubicím 2:3.

Fortuna liga (PLATNÉ K 5. 12. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 2 1 46:11 44 2. Sparta 17 12 3 2 40:21 39 3. Plzeň 16 12 2 2 31:12 38 4. Slovácko 16 11 2 3 33:17 35 5. Ostrava 17 9 5 3 35:22 32 6. Hr. Králové 17 6 6 5 22:23 24 7. Ml. Boleslav 17 7 2 8 28:26 23 8. Liberec 17 7 2 8 17:23 23 9. Olomouc 17 5 6 6 29:25 21 10. Č. Budějovice 17 6 3 8 24:29 21 11. Bohemians 1905 17 5 3 9 25:37 18 12. Jablonec 17 3 7 7 13:30 16 13. Zlín 17 4 3 10 20:35 15 14. Pardubice 17 3 5 9 22:37 14 15. Teplice 17 2 2 13 17:36 8 16. Karviná 17 0 5 12 15:33 5

17. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 4:1 (3:0)

Branky: 2. Klíma, 7. Fleišman, 27. Buchta, 87. Kuzmanovič - 85. Škoda. Rozhodčí: Batík - Horák, Pochylý - Zelinka (video). ŽK: Klíma - Bassey, Králik, Vais, Van Buren. Diváci: 1000 (omezený počet).

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 1:2 (0:2)

Branky: 84. Hronek - 8. Čvančara, 45.+1 Houska. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Arnošt - Franěk (video). ŽK: Nový, Le Giang, Květ - Malínský, Pilař. ČK: 64. Malínský, 68. Pilař. Diváci: 1000 (omezený počet).

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:3 (0:3)

Branky: 56. Ewerton, 90.+2 Fila - 10. a 18. Chytil, 8. Cadu. Rozhodčí: Orel - Hurych, Šimáček - Adámková (video). ŽK: Preisler - Cadu, Čihák. Diváci: omezený počet.